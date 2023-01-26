Елена Рыбакина — Виктория Азаренко: прогноз на матч Australian Open 26 января 2023 года
26 января на Australian Open состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В одном из них сойдутся белоруска Виктория Азаренко и представляющая Казахстан москвичка Елена Рыбакина. Игра пройдет на «Арене Рода Лэйвера» и начнется в 11.35 по московскому времени. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Рыбакиной.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у чемпионки Уимблдона-2022 больше шансов на победу. Взять успех Рыбакиной можно с коэффициентом 1.52, что приблизительно 66% вероятности исхода. Триумф Азаренко идет за 2.54 (34%).
Ставка в 1000 рублей на то, что в финал отправится Виктория, в случае ее выигрыша принесет 2540 рублей.
На то, что Азаренко возьмет хотя бы один сет, котировка — 1.58.
На тотал больше 21.5 гейма можно поставить за 1.80, на ТМ 21.5 — за 2.00.
Считаете, что белоруска не проиграет с разницей больше трех геймов? Ф2(+3.5) идет за 1.85, Ф1(-3.5) — за 1.95.
Тай-брейк в матче оценен в 2.90, его отсутствие — в 1.37.
Кто первым заработает брейк-пойнт? Рыбакина — 1.75, Азаренко — 1.96.
Есть несколько необычных вариантов для ставки:
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Елены за 2.30.
Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Виктория Азаренко
Девушки встречались в прошлом сезоне на похожем харде в Индиан-Уэллс, и тогда Рыбакина легко закрыла Азаренко 2:0 по сетам (6:3. 6:4). На Australian Open Елена восхитительна: в пяти матчах проиграла только одну партию и выбила, казалось, непобедимую Игу Швентек. Виктория тоже здорово шла по сетке, но все-таки не была настолько стабильна, как будущая соперница: Виктория проиграла сет китаянке Чжу Линь и американке Киз. Да, в 1/4 она мега уверенно разобралась с третьей ракеткой мира Пегулой, но в матче с Рыбакиной ей придется прибавить еще сильнее. А сделать это в конце второй недели турнира будет тяжело.
Рекомендуемая ставка: Рыбакина победит за 1.52.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2