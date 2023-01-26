Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 07:15

Елена Рыбакина — Виктория Азаренко: прогноз на матч Australian Open 26 января 2023 года

Прогноз на матч Australian Open Елена Рыбакина — Виктория Азаренко 26 января 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press

26 января на Australian Open состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В одном из них сойдутся белоруска Виктория Азаренко и представляющая Казахстан москвичка Елена Рыбакина. Игра пройдет на «Арене Рода Лэйвера» и начнется в 11.35 по московскому времени. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Рыбакиной.

Мемфис Депай в&nbsp;дебютном матче за &laquo;Атлетико&raquo;. «Реал» — «Атлетико»: Бензема и Винисиуса не испугать Депаем

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у чемпионки Уимблдона-2022 больше шансов на победу. Взять успех Рыбакиной можно с коэффициентом 1.52, что приблизительно 66% вероятности исхода. Триумф Азаренко идет за 2.54 (34%).

Ставка в 1000 рублей на то, что в финал отправится Виктория, в случае ее выигрыша принесет 2540 рублей.

На то, что Азаренко возьмет хотя бы один сет, котировка — 1.58.

На тотал больше 21.5 гейма можно поставить за 1.80, на ТМ 21.5 — за 2.00.

Считаете, что белоруска не проиграет с разницей больше трех геймов? Ф2(+3.5) идет за 1.85, Ф1(-3.5) — за 1.95.

Тай-брейк в матче оценен в 2.90, его отсутствие — в 1.37.

Кто первым заработает брейк-пойнт? Рыбакина — 1.75, Азаренко — 1.96.

Есть несколько необычных вариантов для ставки:

  • медицинский тайм-айт — 3.50;

  • игрок сломает ракетку — 12.0;

  • игрок возьмет свою подачу с 0-40 — 3.50.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Елены за 2.30.

Карен Хачанов. Хачанов остановит Циципаса и не позволит Джоковичу взять 10-й титул в Мельбурне? Претенденты на титул Australian Open

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Виктория Азаренко

Девушки встречались в прошлом сезоне на похожем харде в Индиан-Уэллс, и тогда Рыбакина легко закрыла Азаренко 2:0 по сетам (6:3. 6:4). На Australian Open Елена восхитительна: в пяти матчах проиграла только одну партию и выбила, казалось, непобедимую Игу Швентек. Виктория тоже здорово шла по сетке, но все-таки не была настолько стабильна, как будущая соперница: Виктория проиграла сет китаянке Чжу Линь и американке Киз. Да, в 1/4 она мега уверенно разобралась с третьей ракеткой мира Пегулой, но в матче с Рыбакиной ей придется прибавить еще сильнее. А сделать это в конце второй недели турнира будет тяжело.

Рекомендуемая ставка: Рыбакина победит за 1.52.

Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Виктория Азаренко
Елена Рыбакина
0
Читайте также
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч Кубка Испании 25 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости