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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч Кубка Испании 25 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад» 25 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Гави.
Фото Global Look Press

25 января «Барселона» в 1/4 финала Кубка Испании сразится с «Реалом Сосьедад». Игра состоится в Каталонии на стадионе «Ноу Камп» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. В прямом эфире эту встречу покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 22.55 мск.

Испания. Кубок. 1/4 финала
25 янв, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Реал Сосьедад

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают каталонцев фаворитами. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. На триумф басков котировка — 6.10 (13%), на ничью — 4.20 (24%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 4200 рублей, а чистая прибыль составит 3200 рублей.

Считаете, что «Реал Сосьедад» не проиграет в основное время? Это условие доступно за 2.48.

Выход «Барселоны» в полуфинал оценен в 1.28, ее соперника — в 3.94.

Последние матчи между командами получились очень результативными — три из четырех завершились 4:1, 4:2 и 6:1 в пользу каталонцев. ТБ 2.5 в предстоящей встрече идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» предложено взять за одинаковый коэффициент 1.90.

В игре, несмотря на дисквалификацию, примет участие Роберт Левандовски. Его же эксперты считают наиболее вероятным автором гола в составе обеих команд, котировка — 1.75.

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Пенальти можно оформить за 2.85, удаление — за 4.00.

На проход и той и другой команды по пенальти коэффициент — 16.0.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Барселоны» идет за 6.20;

  • 2:0 — за 6.90;

  • ничья 1:1 — за 7.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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СКА — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 25 января 2023 года онлайн в прямом эфире
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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