«Барселона» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч Кубка Испании 25 января 2023 года онлайн в прямом эфире
25 января «Барселона» в 1/4 финала Кубка Испании сразится с «Реалом Сосьедад». Игра состоится в Каталонии на стадионе «Ноу Камп» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. В прямом эфире эту встречу покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 22.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают каталонцев фаворитами. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. На триумф басков котировка — 6.10 (13%), на ничью — 4.20 (24%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 4200 рублей, а чистая прибыль составит 3200 рублей.
Считаете, что «Реал Сосьедад» не проиграет в основное время? Это условие доступно за 2.48.
Выход «Барселоны» в полуфинал оценен в 1.28, ее соперника — в 3.94.
Последние матчи между командами получились очень результативными — три из четырех завершились 4:1, 4:2 и 6:1 в пользу каталонцев. ТБ 2.5 в предстоящей встрече идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.
Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» предложено взять за одинаковый коэффициент 1.90.
В игре, несмотря на дисквалификацию, примет участие Роберт Левандовски. Его же эксперты считают наиболее вероятным автором гола в составе обеих команд, котировка — 1.75.
Пенальти можно оформить за 2.85, удаление — за 4.00.
На проход и той и другой команды по пенальти коэффициент — 16.0.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2