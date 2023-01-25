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Хачанов остановит Циципаса и не позволит Джоковичу взять 10-й титул в Мельбурне? Претенденты на титул Australian Open

Евгений Коростелев
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

На Australian Open осталось провести считанное количество матчей. В мужской сетке — всего три, полуфиналы и финал. Что приятно для болельщиков из России, борьбу на турнире продолжает Карен Хачанов, который в 1/2 сыграет со Стефаносом Циципасом. А в другой половине Новак Джокович сразится с американцем Поми Полом.

Фаворит слишком очевиден

Кто же выиграет заветный трофей? Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что наилучшие шансы у Новака Джоковича, и это совсем неудивительно. Серб девять раз становился чемпионом в Мельбурне, а его победная серия на местных кортах насчитывает 27 матчей. Новак мог взять юбилейный титул еще год назад, но в 2022-м в Австралии действовал жесткий антиковидный закон, запрещающий въезд без вакцинации. И даже для сильнейшего теннисиста планеты, который выступает против прививок, власти исключения не сделали. В итоге Джокович пропустил турнир.

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На этом он тоже рисковал не выступить. Незадолго до старта Новак проводил выставочный матч против Даниила Медведева и повредил бедро. Травма оказалась не слишком серьезной, но давала о себе знать по ходу первых матчей — серб несколько раз вызывал физиотерапевта. Однако сниматься не пришлось, а соперники были недостаточно хороши, чтобы выбить не до конца здоровую экс первую ракетку мира. Более того, в пяти встречах Новак отдал всего одну партию — французу Энцо Коко. Роберто Карбальеса, Григора Димитрова, Алекса де Минаура и Андрея Рублева Джоко одолел очень уверенно — только раз позволил этим соперникам добраться до тай-брейка.

В полуфинале ему играть с Томми Полом, и это идеальный противник для разминки перед финалом. Поэтому на серба можно поставить за скромные 1.25.

Хачанов размочит счет в противостоянии с Циципасом?

Вторым фаворитом считается Стефанос Циципас (5.00). Грек в четвертый раз за пять лет сыграет в полуфинале АО — блестящая стабильность. В 2019-м в финал его не пустил Рафаэль Надаль, а в 2021-м и 2022-м — Даниил Медведев. Русский и грек были в одной половине сетки и на этот раз, и все ожидали снова увидеть легендарное противостояние, но Даниил выбыл уже в третьем круге. А вот Циципас, напротив, добрался до 1/2 на очень хорошей скорости. Проблемы ему доставил только Янник Синнер — итальянец отыгрался с 0:2 по сетам, но на решающую партию сил у него не хватило.

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На Australian Open Стефанос поражает собранностью и минимумом эмоций. Хотя в четвертьфинале против чеха Иржи Лехечки он едва не стал жертвой собственной глупости: после проигранного розыгрыша пробил мячом в стену за кортом, мимо которой в тот момент пробегал бол-бой. Если бы Стеф угодил в него, то был бы дисквалифицирован. Однако для Циципаса все обошлось, и он выиграл девятый матч из девяти в этом году. Как и у него, поражений нет пока только у Джоковича.

Третий фаворит — Карен Хачанов (18.0). Из его четверти в полуфинале ожидали увидеть Даниила Медведева или Рафаэля Надаля, но Карен оказался проворнее. В первом круге он переиграл испанца Бернабе Сапату (3:0), затем — Джейсона Кублера (3:1), Фрэнсиса Тиафо (3:1), Йосихито Нисиоку (3:0, повесил сопернику «баранки» в двух партиях) и Себастьяна Корду. Причем американец, который выбил Медведева, считался фаворитом, но снялся из-за травмы в третьей партии. Правда, на тот момент Хачанов вел уже 2:0 по сетам и 3:0 в третьейпартии.

Карен дошел до полуфинала на втором «Шлеме» подряд — летом в 1/2 US Open он в четырех сетах проиграл Касперу Рууду. Таким образом, Хачанов снова стал лучшим из российских игроков и по итогам турнира поднимется как минимум на 13-е место в рейтинге ATP. А в случае выхода в финал обгонит Медведева, еще пару человек и влетит в топ-10. Правда, для этого нужно обыграть горячего Циципаса, с которым у Карена очень плохая личка — 0:5. На харде россиянин не взял у грека в трех матчах ни одного сета, при этом на прошлогоднем грунтовом турнире в Риме Стеф победил в трех партиях. Сам Хачанов считает, что сейчас находится в идеальной форме, чтобы наконец одолеть Циципаса. Тому вполне может помешать магия полуфиналов против игроков из России на АО — на последних двух АО на этой стадии он проигрывал Медведеву.

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Неужели трофей отправится в США?

Замыкает список претендентов американец Томми Пол. Этот 25-летний американец всегда находился в тени своих более приметных соотечественников — Фрэнсиса Тиафо, Тэйлора Фритца и Себастьяна Корды. Однако на этом турнире ему удалось выстрелить. Причем очень помогла сетка: в пяти матчах у Томми не было ни одного соперника из топ-20. Он поочередно обыграл Штруффа, Довидович-Фокина, Брускби, Баутисту и сенсацию — еще одного американца Шелтона. Однако Джоковичу, с которым ему бороться в полуфинале, Полу противопоставить абсолютно нечего. Недаром коэффициент на его победу над сербом — аж 11.0, а во всем турнире — 45.0.

Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Карен Хачанов
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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2
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