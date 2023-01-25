Хачанов остановит Циципаса и не позволит Джоковичу взять 10-й титул в Мельбурне? Претенденты на титул Australian Open
На Australian Open осталось провести считанное количество матчей. В мужской сетке — всего три, полуфиналы и финал. Что приятно для болельщиков из России, борьбу на турнире продолжает Карен Хачанов, который в 1/2 сыграет со Стефаносом Циципасом. А в другой половине Новак Джокович сразится с американцем Поми Полом.
Фаворит слишком очевиден
Кто же выиграет заветный трофей? Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что наилучшие шансы у Новака Джоковича, и это совсем неудивительно. Серб девять раз становился чемпионом в Мельбурне, а его победная серия на местных кортах насчитывает 27 матчей. Новак мог взять юбилейный титул еще год назад, но в 2022-м в Австралии действовал жесткий антиковидный закон, запрещающий въезд без вакцинации. И даже для сильнейшего теннисиста планеты, который выступает против прививок, власти исключения не сделали. В итоге Джокович пропустил турнир.
На этом он тоже рисковал не выступить. Незадолго до старта Новак проводил выставочный матч против Даниила Медведева и повредил бедро. Травма оказалась не слишком серьезной, но давала о себе знать по ходу первых матчей — серб несколько раз вызывал физиотерапевта. Однако сниматься не пришлось, а соперники были недостаточно хороши, чтобы выбить не до конца здоровую экс первую ракетку мира. Более того, в пяти встречах Новак отдал всего одну партию — французу Энцо Коко. Роберто Карбальеса, Григора Димитрова, Алекса де Минаура и Андрея Рублева Джоко одолел очень уверенно — только раз позволил этим соперникам добраться до тай-брейка.
В полуфинале ему играть с Томми Полом, и это идеальный противник для разминки перед финалом. Поэтому на серба можно поставить за скромные 1.25.
Хачанов размочит счет в противостоянии с Циципасом?
Вторым фаворитом считается Стефанос Циципас (5.00). Грек в четвертый раз за пять лет сыграет в полуфинале АО — блестящая стабильность. В 2019-м в финал его не пустил Рафаэль Надаль, а в 2021-м и 2022-м — Даниил Медведев. Русский и грек были в одной половине сетки и на этот раз, и все ожидали снова увидеть легендарное противостояние, но Даниил выбыл уже в третьем круге. А вот Циципас, напротив, добрался до 1/2 на очень хорошей скорости. Проблемы ему доставил только Янник Синнер — итальянец отыгрался с 0:2 по сетам, но на решающую партию сил у него не хватило.
На Australian Open Стефанос поражает собранностью и минимумом эмоций. Хотя в четвертьфинале против чеха Иржи Лехечки он едва не стал жертвой собственной глупости: после проигранного розыгрыша пробил мячом в стену за кортом, мимо которой в тот момент пробегал бол-бой. Если бы Стеф угодил в него, то был бы дисквалифицирован. Однако для Циципаса все обошлось, и он выиграл девятый матч из девяти в этом году. Как и у него, поражений нет пока только у Джоковича.
Третий фаворит — Карен Хачанов (18.0). Из его четверти в полуфинале ожидали увидеть Даниила Медведева или Рафаэля Надаля, но Карен оказался проворнее. В первом круге он переиграл испанца Бернабе Сапату (3:0), затем — Джейсона Кублера (3:1), Фрэнсиса Тиафо (3:1), Йосихито Нисиоку (3:0, повесил сопернику «баранки» в двух партиях) и Себастьяна Корду. Причем американец, который выбил Медведева, считался фаворитом, но снялся из-за травмы в третьей партии. Правда, на тот момент Хачанов вел уже 2:0 по сетам и 3:0 в третьейпартии.
Карен дошел до полуфинала на втором «Шлеме» подряд — летом в 1/2 US Open он в четырех сетах проиграл Касперу Рууду. Таким образом, Хачанов снова стал лучшим из российских игроков и по итогам турнира поднимется как минимум на 13-е место в рейтинге ATP. А в случае выхода в финал обгонит Медведева, еще пару человек и влетит в топ-10. Правда, для этого нужно обыграть горячего Циципаса, с которым у Карена очень плохая личка — 0:5. На харде россиянин не взял у грека в трех матчах ни одного сета, при этом на прошлогоднем грунтовом турнире в Риме Стеф победил в трех партиях. Сам Хачанов считает, что сейчас находится в идеальной форме, чтобы наконец одолеть Циципаса. Тому вполне может помешать магия полуфиналов против игроков из России на АО — на последних двух АО на этой стадии он проигрывал Медведеву.
Неужели трофей отправится в США?
Замыкает список претендентов американец Томми Пол. Этот 25-летний американец всегда находился в тени своих более приметных соотечественников — Фрэнсиса Тиафо, Тэйлора Фритца и Себастьяна Корды. Однако на этом турнире ему удалось выстрелить. Причем очень помогла сетка: в пяти матчах у Томми не было ни одного соперника из топ-20. Он поочередно обыграл Штруффа, Довидович-Фокина, Брускби, Баутисту и сенсацию — еще одного американца Шелтона. Однако Джоковичу, с которым ему бороться в полуфинале, Полу противопоставить абсолютно нечего. Недаром коэффициент на его победу над сербом — аж 11.0, а во всем турнире — 45.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2