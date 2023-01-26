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«Валенсия» — «Атлетик»: прогноз на матч Кубка Испании 26 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Атлетик» 26 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Иньяки Уильямс («Атлетик»).
Фото Global Look Press

26 января в матче четвертьфинала Кубка Испании встретятся «Валенсия» и «Атлетик» Бильбао. Игра пройдет на стадионе «Месталья», рефери из Мадрида Карлос Дель Серро Гранде даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 21.55 мск.

Испания. Кубок. 1/4 финала
26 янв, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Атлетик

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд практически равные шансы на победу: поставить на успех хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.80, вероятность — около 34%. Выигрыш гостей предложен с чуть меньшей котировкой 2.75 (35%). Ничья идет за 3.20 (31%).

Думаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время матча? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3200 рублей.

Поставить на проход «летучих мышей» в полуфинал можно за 1.82, этот рынок на «львов» доступен за 2.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают схожие шансы команд на успех:

• ничья 1:1 идет за 5.90;

• победа «Валенсии» 1:0 — за 6.90;

• успех басков с таким же счетом — тоже за 6.90.

Команды встречались и в прошлом розыгрыше Кубка — тогда пересеклись в полуфинале. «Летучие мыши» прошли соперника по сумме двух матчей (1:1 и 1:0) благодаря минимальной домашней победе. Аналитики считают, что предстоящий матч тоже получится нерезультативным: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.33, ТМ 2.5 — за 1.65.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 2.00, «обе забьют — нет» идет за 1.80.

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Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Атлетик» 26 января 2023 года

Команды в этом сезоне показывают не слишком высокую результативность: «летучие мыши» в чемпионате забивают в среднем 1.47 гола за игру, «львы» еще меньше — 1.38 мяча за тур. Очные встречи «Валенсии» и «Атлетика» тоже получаются тусклыми: в последних 10 играх соперники лишь однажды забили на двоих хотя бы три мяча. Также оппоненты встречались в этом сезоне в чемпионате: «Атлетик» одержал минимальную победу 1:0.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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