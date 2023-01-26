«Валенсия» — «Атлетик»: прогноз на матч Кубка Испании 26 января 2023 года
26 января в матче четвертьфинала Кубка Испании встретятся «Валенсия» и «Атлетик» Бильбао. Игра пройдет на стадионе «Месталья», рефери из Мадрида Карлос Дель Серро Гранде даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 21.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд практически равные шансы на победу: поставить на успех хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.80, вероятность — около 34%. Выигрыш гостей предложен с чуть меньшей котировкой 2.75 (35%). Ничья идет за 3.20 (31%).
Думаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время матча? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3200 рублей.
Поставить на проход «летучих мышей» в полуфинал можно за 1.82, этот рынок на «львов» доступен за 2.05.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают схожие шансы команд на успех:
• ничья 1:1 идет за 5.90;
• победа «Валенсии» 1:0 — за 6.90;
• успех басков с таким же счетом — тоже за 6.90.
Команды встречались и в прошлом розыгрыше Кубка — тогда пересеклись в полуфинале. «Летучие мыши» прошли соперника по сумме двух матчей (1:1 и 1:0) благодаря минимальной домашней победе. Аналитики считают, что предстоящий матч тоже получится нерезультативным: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.33, ТМ 2.5 — за 1.65.
Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 2.00, «обе забьют — нет» идет за 1.80.
Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Атлетик» 26 января 2023 года
Команды в этом сезоне показывают не слишком высокую результативность: «летучие мыши» в чемпионате забивают в среднем 1.47 гола за игру, «львы» еще меньше — 1.38 мяча за тур. Очные встречи «Валенсии» и «Атлетика» тоже получаются тусклыми: в последних 10 играх соперники лишь однажды забили на двоих хотя бы три мяча. Также оппоненты встречались в этом сезоне в чемпионате: «Атлетик» одержал минимальную победу 1:0.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2