«Реал» — «Атлетико»: Бензема и Винисиуса не испугать Депаем
26 января в четвертьфинале Кубка Испании состоится мадридское дерби: «Реал» и «Атлетико» встретятся на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Главный арбитр Сесар Сото Градо даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 22.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Реал» — «Атлетико» 26 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «бланкос» в основное время можно с коэффициентом 1.94, вероятность — примерно 50%. Успех «Атлетико» предложен с котировкой 4.20 (23%) — это самый малореальный исход встречи. Ничья идет за 3.70 (27%).
«Реал» в последний раз выиграл Кубок Короля в сезоне-2013/14: с тех пор рекордсмен по победам в Лиге чемпионов лишь однажды преодолел стадию 1/4 финала. Поставить на то, что команда Карло Анчелотти в матче с «индейцами» оформит путевку в полуфинал, можно за 1.45. Этот рынок на «Атлетико» доступен за 2.88.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное преимущество хозяев:
• ничья 1:1 идет за 6.60;
• победа «Реала» 1:0 — за 6.80;
• успех «бланкос» 2:1 — за 8.20.
Аналитики не уверены, что команды устроят яркое шоу: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.90. Мадридцы действительно редко зажигают в дерби: хотя бы три мяча на двоих забили всего дважды за последние 10 игр.
При этом вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена приятными 1.85, «обе забьют — нет» идет за чуть большие 1.95.
«Реал» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча 1/4 финала Кубка Испании 26 января 2023 года
«Бланкос» тяжело вернулись после паузы на чемпионат мира, но в последних играх все-таки добивались положительных результатов. При этом они не всегда играли лучше соперников: например, в 1/8 финала Кубка с «Вильярреалом» мадридцы после перерыва превратили пожарные 0:2 в 3:2. А в последнем туре чемпионата расправились на выезде с «Атлетиком» из Бильбао (2:0), уступив сопернику по ударам (10 против 18) и xG (0.95 против 1.16).
«Атлетико» находится в неплохой форме: команда Диего Симеоне выиграла шесть из последних восьми встреч во всех турнирах и уступила лишь однажды — «Барселоне» в чемпионате (0:1). «Индейцы» уже встречались с «бланкос» в этом сезоне: проиграли 1:2 в шестом туре ла лиги.
Верите, что в предстоящем матче гости сдержат соперника и не проиграют в основное время? Этот рынок предложен с котировкой 1.92.
Команда Анчелотти не без проблем дошла до четвертьфинала Кубка Испании: преодолела две стадии, в которых обыграла оппонентов с разницей в один мяч. «Атлетико» перед встречей с «Реалом» преодолел четыре стадии Кубка: в каждой коллектив Чоло Симеоне выиграл в основное время, забив соперникам минимум по два гола и пропустив лишь однажды.
Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Реал» — «Атлетико» 26 января 2023 года
«Бланкос» в этом сезоне отличились в каждой из 28 игр во всех турнирах. В среднем же команда Анчелотти забивает неплохие 2.18 гола за матч, а в последних двух встречах оформила три пробоины «Вильярреалу» и две — «Атлетику». Больше всех в «Реале» настрелял Карим Бензема: француз наколотил в этом сезоне 12 мячей во внутренних соревнованиях и в ЛЧ.
«Индейцы» в недавних матчах тоже показывали хорошую игру в атаке: за восемь игр во всех турнирах наколотили 15 мячей, в среднем — 1.87 гола за игру. Единственная встреча за этот период, в которой мадридцы не отличились, — противостояние с «Барселоной» в чемпионате (0:1). Также перед встречей с «Реалом» «Атлетико» качественно укрепил линию нападения — забрал Мемфиса Депая у «Барсы» за жалкие 3 млн евро. Голландец почти не играл в этом сезоне из-за травм, но в прошлом вонзил в ла лиге 12 мячей. лучший бомбардир «индейцев» на данный момент — Альваро Мората (восемь голов).
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2