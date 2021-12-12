12 декабря в 18-м туре чемпионата России между собой сыграют «Динамо» и «Зенит». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене», начало — в 14.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

12.12.2021 | Динамо — Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Зенит». На успех команды Семака можно поставить с котировкой 2.08 — это примерно 46% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (26%), а победа «Динамо» есть в линии за 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» потенциальная выплата составит 3500 рублей.

Ф1(+1.5) доступна за 1.28, а Ф2(-1.5) — за 3.70.

Ставку «Динамо» не проиграет» можно взять за 1.80.

Шансы «Зенита» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.80.

Уверены, что «Динамо» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.75.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 в матче наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.40.

— Ф1(-2.5) — 17.00;

— ТБ 4.5 — 5.90;

— Точный счет: 1:5 — 61.00.