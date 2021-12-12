«Динамо» — «Зенит»: прогноз и ставки на матч РПЛ 12 декабря
12 декабря в 18-м туре чемпионата России между собой сыграют «Динамо» и «Зенит». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене», начало — в 14.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Зенит». На успех команды Семака можно поставить с котировкой 2.08 — это примерно 46% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (26%), а победа «Динамо» есть в линии за 3.50 (28%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» потенциальная выплата составит 3500 рублей.
Ф1(+1.5) доступна за 1.28, а Ф2(-1.5) — за 3.70.
Ставку «Динамо» не проиграет» можно взять за 1.80.
Шансы «Зенита» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.80.
Уверены, что «Динамо» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.75.
Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 в матче наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.40.
— Ф1(-2.5) — 17.00;
— ТБ 4.5 — 5.90;
— Точный счет: 1:5 — 61.00.
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