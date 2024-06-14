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Карпин и сборная России: когда будет новый контракт. Колонка Казакова

Карпин не исключил уход из сборной России уже этим летом
Илья Казаков
Колумнист
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото «СЭ»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — о будущем ее нынешнего главного тренера.

Мнение

Президент РФС Александр Дюков говорит, что футбольный союз заинтересован в продолжении сотрудничества с Валерием Карпиным, ведутся переговоры.

Генсек Максим Митрофанов утверждает, что этот вопрос может решиться в ближайшие дни и что «все хорошо».

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Сам же Карпин недавно сказал, что матч с Белоруссией может стать для него последним в сборной и что вопрос продления соглашения зависит от многих нюансов — сроков, штаба, возможности совмещения с работой в клубе...

После этого ситуация встала на паузу — совпавшую с недолгим отпуском большинства футбольных людей. В том числе самого Валерия Георгиевича.

И вроде бы никакого волнения за будущий контракт тренера сборной нет — потому что это Карпин, потому что все хотят продления, потому что в Минске совсем недавно получились такие мощные 4:0. Но вопросы нет-нет да возникают.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почему до сих пор не заключен новый договор? Что способно этому помешать? Появится ли на горизонте какой-нибудь иностранный клуб, совмещать работу в котором РФС запретит? И, главное, кто, если не Карпин?

С зарубежной командой все просто. Всплыл на волне слухов «Бешикташ» — с вечным расширенным списком кандидатов, среди которых мог оказаться и Карпин. Всплыл и благополучно растворился — стамбульцы интересовались другим специалистом, Джованни ван Бронкхорстом, его в итоге и подписали.

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С альтернативными кандидатами все выглядит не менее ясно. У «Зенита» есть Сергей Семак, в ком давно и уверенно общественное мнение видит сменщика Карпина в национальной команде — когда придет время. Если совмещает один тренер, почему нельзя и другому? Тем более что о какой-либо предвзятости речи быть не может, поскольку футболистов из Санкт-Петербурга в составе сборной сейчас кот наплакал.

Но «Зениту» в новом сезоне предстоит играть под давлением постоянного напоминания о вековом юбилее клуба. В городе на Неве готовятся к мощному десанту статусных новичков — логичен вопрос, а справится ли теоретически Семак не просто с совмещением, но и с необходимостью создавать новую команду? И уместно ли вообще задаваться таким вопросом?

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто еще? Говорили, что гипотетической альтернативой Карпину в сборной может стать Станислав Черчесов — но он выбрал Казахстан. Освободился из ЦСКА Владимир Федотов — но год назад его рейтинг был бы выше, чем сегодня.

Впрочем, все это жонглирование фамилиями — в пользу бедных. РФС пока ни разу не дал понять, что рассматривает иных кандидатов, кроме Карпина.

Пресловутый переговорный процесс... Который порой затягивается, когда нет жесткого дедлайна или когда руководитель занимает очень высокий пост.

Валерий Карпин должен продолжить работать в&nbsp;сборной России. Продление контракта с Карпиным в сборной России — логичный шаг. Альтернатива — Черчесов

Из сказанного всеми сторонами можно сделать один простой вывод — точки над i расставит встреча Дюкова с Карпиным. Которой пока не случилось в силу дефицита времени. Если помните, Черчесов после Евро тоже не мог дождаться разговора с президентом РФС, но тогда ситуация была в корне иной.

Сейчас расклады простые — очевидно, что РФС и Карпин заинтересованы друг в друге.

Ну и, как любит говорить Валерий Георгиевич.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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