«Динамо» — «Зенит»: где смотреть матч 12 декабря онлайн в прямом эфире
12 декабря в 18-м туре РПЛ «Динамо» примет «Зенит». Встреча лидеров чемпионата России состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина», начало — в 14.00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 13.30.
Коллектив Сергея Семака — фаворит встречи, по мнению легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Вы можете сделать ставку на «Зенит» за 2.08 — это около 46% вероятности. Шансы «Динамо» на победу оцениваются котировкой 3.50 (28%), а на ничью — 3.70 (26%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» потенциальная выплата составит 3500 рублей, а прибыль — 2500 рублей.
Ф1(0) идет за 2.60, а Ф2(0) — за 1.54.
Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.80, а ТМ 2.5 — за 2.08.
Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.69. Обратный исход доступен с котировкой 2.17.
Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.95.
Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:
— 1:1 — коэффициент 6.80;
— 0:1 — 8.10;
— 1:2 — 8.30.
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