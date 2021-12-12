12 декабря в 18-м туре РПЛ «Динамо» примет «Зенит». Встреча лидеров чемпионата России состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина», начало — в 14.00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 13.30.

12.12.2021 | Динамо — Зенит

Коллектив Сергея Семака — фаворит встречи, по мнению легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Вы можете сделать ставку на «Зенит» за 2.08 — это около 46% вероятности. Шансы «Динамо» на победу оцениваются котировкой 3.50 (28%), а на ничью — 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» потенциальная выплата составит 3500 рублей, а прибыль — 2500 рублей.

Ф1(0) идет за 2.60, а Ф2(0) — за 1.54.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.80, а ТМ 2.5 — за 2.08.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.69. Обратный исход доступен с котировкой 2.17.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:1 — коэффициент 6.80;

— 0:1 — 8.10;

— 1:2 — 8.30.