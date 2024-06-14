Тарасенко близок ко второму Кубку Стэнли. Он играет немного, но забивает важные голы и полезен для «Флориды»
Быть суперзвездой НХЛ и выигрывать кубки — между этими понятиями далеко не всегда стоит знак равно. Вот поднимет ли над головой когда-нибудь Кубок Стэнли Коннор Макдэвид? Или суперснайпер проклятого «Торонто» Остон Мэттьюс? Не будем вдаваться в историю и вспоминать всех бестрофейных легенд, но список там очень приличный. И, думаю, большинство из них не отказались бы разменять частичку своего величия на перстень.
Владимира Тарасенко в любой период карьеры сложно причислить к звездам первого эшелона. Российский нападающий всегда был заметным форвардом, но при этом лишь раз преодолевал планку в очко за матч за сезон. В победном для «Сент-Луиса» Кубке Стэнли Тарасенко забросил 11 шайб, став одним из ключевых игроков чемпионской команды. Но все равно на первом плане были вратарь-открытие Биннингтон, защитник Пьетранжело, железный центр О'Райлли.
После обмена из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» казалось, что карьера Тарасенко пошла на спад. Звездный состав команды из Нью-Йорка провалился, вылетев в первом раунде, а Владимир после окончания контракта отправился в «Оттаву», которая все еще продолжает перестройку и не ставит больших турнирных задач.
В «Сенаторс» Тарасенко выглядел неплохо, но сезон завершился бы для него еще пару месяцев назад, если б не генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито. Видя дыру в составе на правом фланге нападения, он выменял Тарасенко на драфт-пики. И пусть закрепиться в топ-6 у опытного форварда не получилось, в плей-офф он снова вспомнил о своей лучшей игре.
В третьем матче финала Кубка Стэнли Тарасенко забил важнейший второй гол, с которого начался отрыв «Флориды». За российским нападающим не уследили на пятаке, и он уверенно реализовал свой момент, забросив четвертую шайбу в нынешнем плей-офф.
Тарасенко играет немного — по времени, проведенному на льду, он лишь девятый среди нападающих «Флориды». Но вспомнит ли об этом Владимир, надевая второй перстень? Его карьеру уже можно назвать великой. Когда Тарасенко приезжал в довольно хилый «Сент-Луис» в 2013-м, о таком вряд ли можно было мечтать. Да и 700 очков за карьеру в НХЛ — шикарный показатель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 0
|3 - 0
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|14.06
|03:00
|
Эдмонтон – Флорида
|3 : 4