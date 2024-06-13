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Во Франции назвали возможный трансфер Сафонова в «ПСЖ» слишком дорогим

Сергей Разин
корреспондент
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Французское издание Paris Fans поделилось мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Кажется, это немного дорого для вратаря, которому еще предстоит проявить себя. Есть сомнения по поводу его игры ногами. Тем не менее мы остаемся осторожными, пока не увидели данный аспект игры», — говорится с статье Paris Fans.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует в ближайшее время заключить официальную сделку с Сафоновым. Парижане заплатят за 25-летнего россиянина 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
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 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
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 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
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 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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Лион – Страсбур
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