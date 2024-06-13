Во Франции назвали возможный трансфер Сафонова в «ПСЖ» слишком дорогим

Французское издание Paris Fans поделилось мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Кажется, это немного дорого для вратаря, которому еще предстоит проявить себя. Есть сомнения по поводу его игры ногами. Тем не менее мы остаемся осторожными, пока не увидели данный аспект игры», — говорится с статье Paris Fans.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует в ближайшее время заключить официальную сделку с Сафоновым. Парижане заплатят за 25-летнего россиянина 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.