Прогноз на матч Кубка Гагарина «Динамо» — «Трактор» 18 марта 2024 года

18 марта «Динамо» и «Трактор» сойдутся во второй игре четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, пока минимальное преимущество на стороне подопечных Алексея Заварухина. Матч пройдет в Москве на «ВТБ Арене», начало — в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа «Динамо» в основное время доступна с котировкой 1.88, что примерно 53% вероятности. Успех «Трактора» предложен с коэффициентом 3.65 (26%), ничья — за 4.40 (21%).

Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов имеется за 1.52, этот рынок на «Трактор» идет за 2.55.

Также на выбор дано множество вариантов ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.75;

• Ф1(-1.5) — за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.52.

Тотал больше 4.5 гола предложен за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.06.

Вероятность овертайма оценена в 4.10, обратный вариант доступен за 1.24.

Комбинированный рынок на победу «Динамо» и тотал меньше 5.5 шайбы можно взять за 2.75.

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