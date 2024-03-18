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Сегодня, 14:15

«Динамо» — «Трактор»: прогноз на матч Кубка Гагарина 18 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Динамо» — «Трактор» 18 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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первый матч между «Динамо» и «Трактором».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

18 марта «Динамо» и «Трактор» сойдутся во второй игре четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, пока минимальное преимущество на стороне подопечных Алексея Заварухина. Матч пройдет в Москве на «ВТБ Арене», начало — в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Степан Никулин (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Дамир Шарипзянов (&laquo;Авангард&raquo;). «Авангард» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка Гагарина 18 марта 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа «Динамо» в основное время доступна с котировкой 1.88, что примерно 53% вероятности. Успех «Трактора» предложен с коэффициентом 3.65 (26%), ничья — за 4.40 (21%).

Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов имеется за 1.52, этот рынок на «Трактор» идет за 2.55.

Также на выбор дано множество вариантов ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.75;

• Ф1(-1.5) — за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.52.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» — «Трактор»: прогноз на матч Кубка Гагарина 18 марта 2024 года

Тотал больше 4.5 гола предложен за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.06.

Вероятность овертайма оценена в 4.10, обратный вариант доступен за 1.24.

Комбинированный рынок на победу «Динамо» и тотал меньше 5.5 шайбы можно взять за 2.75.

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«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина
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«Авангард» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка Гагарина 18 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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