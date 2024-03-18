Прогноз на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» 18 марта 2024 года

18 марта «Авангард» после поражения (1:2 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина попытается взять реванш у «Локомотива». Игра пройдет в Омске на льду «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: победа хозяев в основное время оценена в 2.31, что примерно 42% вероятности. Успех железнодорожников предложен с котировкой за 2.85 (34%), коэффициент на ничью — 4.00 (24%).

Триумф «ястребов» с учетом овертайма и серии буллитов доступен с коэффициентом 1.76, этот рынок на «Локо» дали за 2.07.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.73, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1.5) — за 3.40, Ф2(+1.5) — за 1.32.

Тотал больше 4.5 гола оценен в 2.19, ТМ 4.5 — в 1.68.

Поставить на наличие овертайма можно с коэффициентом 3.75, обратный вариант доступен за 1.28.

Комбинированный рынок на победу «Авангарда» в основное время и тотал меньше 5.5 шайбы идет за 2.85.

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