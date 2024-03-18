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Сегодня, 12:15

«Авангард» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка Гагарина 18 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» 18 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Рид Буше («Авангард»).
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

18 марта «Авангард» после поражения (1:2 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина попытается взять реванш у «Локомотива». Игра пройдет в Омске на льду «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» — «Трактор»: прогноз на матч Кубка Гагарина 18 марта 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: победа хозяев в основное время оценена в 2.31, что примерно 42% вероятности. Успех железнодорожников предложен с котировкой за 2.85 (34%), коэффициент на ничью — 4.00 (24%).

Триумф «ястребов» с учетом овертайма и серии буллитов доступен с коэффициентом 1.76, этот рынок на «Локо» дали за 2.07.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.73, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1.5) — за 3.40, Ф2(+1.5) — за 1.32.

Степан Никулин (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Дамир Шарипзянов (&laquo;Авангард&raquo;). «Авангард» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка Гагарина 18 марта 2024 года

Тотал больше 4.5 гола оценен в 2.19, ТМ 4.5 — в 1.68.

Поставить на наличие овертайма можно с коэффициентом 3.75, обратный вариант доступен за 1.28.

Комбинированный рынок на победу «Авангарда» в основное время и тотал меньше 5.5 шайбы идет за 2.85.

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«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина
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«Динамо» — «Трактор»: прогноз на матч Кубка Гагарина 18 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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