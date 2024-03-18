18 марта «Авангард» и «Локомотив» встретятся во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, после первой игры впереди железнодорожники. Поединок на «G-Drive Арене» в Омске начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что хозяева чуть ближе к победе: выигрыш «Авангарда» в основное время предложен с котировкой 2.31, вероятность — около 42%. Успех коллектива из Ярославля можно взять за 2.85 (34%), ничья идет за 4.00 (24%).

Триумф «ястребов» с учетом овертайма и серии буллитов доступен с коэффициентом 1.76, этот рынок на «Локо» дали за 2.07.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.73, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1.5) — за 3.40, Ф2(+1.5) — за 1.32.

Тотал больше 4.5 гола оценен в 2.19, ТМ 4.5 — в 1.68.

Поставить на наличие овертайма можно с коэффициентом 3.75, обратный вариант доступен за 1.28.

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Локомотив»

Омичам вполне по силам реабилитироваться за поражение в прошлой игре: в предыдущих 10 домашних поединках с «Локомотивом» они оформили шесть побед, одну из которых — в прошедшей регулярке (4:1). К тому же «Авангард» в принципе неплохо действует на родном льду. Команда не проиграла на «G-Drive Арене» в основное время на протяжении восьми матчей. Первая разборка с «Локомотивом» тоже не уместилась в три периода — железнодорожники одержали верх только в овертайме (2:1).

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.73.

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