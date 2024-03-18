«Авангард» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка Гагарина 18 марта 2024 года
18 марта «Авангард» и «Локомотив» встретятся во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, после первой игры впереди железнодорожники. Поединок на «G-Drive Арене» в Омске начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что хозяева чуть ближе к победе: выигрыш «Авангарда» в основное время предложен с котировкой 2.31, вероятность — около 42%. Успех коллектива из Ярославля можно взять за 2.85 (34%), ничья идет за 4.00 (24%).
Триумф «ястребов» с учетом овертайма и серии буллитов доступен с коэффициентом 1.76, этот рынок на «Локо» дали за 2.07.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.73, Ф2(0) — за 2.12;
• Ф1(-1.5) — за 3.40, Ф2(+1.5) — за 1.32.
Тотал больше 4.5 гола оценен в 2.19, ТМ 4.5 — в 1.68.
Поставить на наличие овертайма можно с коэффициентом 3.75, обратный вариант доступен за 1.28.
Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Локомотив»
Омичам вполне по силам реабилитироваться за поражение в прошлой игре: в предыдущих 10 домашних поединках с «Локомотивом» они оформили шесть побед, одну из которых — в прошедшей регулярке (4:1). К тому же «Авангард» в принципе неплохо действует на родном льду. Команда не проиграла на «G-Drive Арене» в основное время на протяжении восьми матчей. Первая разборка с «Локомотивом» тоже не уместилась в три периода — железнодорожники одержали верх только в овертайме (2:1).
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.73.
Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5