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«Авангард» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка Гагарина 18 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» 18 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Степан Никулин («Локомотив») и Дамир Шарипзянов («Авангард»).
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

18 марта «Авангард» и «Локомотив» встретятся во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, после первой игры впереди железнодорожники. Поединок на «G-Drive Арене» в Омске начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что хозяева чуть ближе к победе: выигрыш «Авангарда» в основное время предложен с котировкой 2.31, вероятность — около 42%. Успех коллектива из Ярославля можно взять за 2.85 (34%), ничья идет за 4.00 (24%).

Триумф «ястребов» с учетом овертайма и серии буллитов доступен с коэффициентом 1.76, этот рынок на «Локо» дали за 2.07.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.73, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1.5) — за 3.40, Ф2(+1.5) — за 1.32.

Тотал больше 4.5 гола оценен в 2.19, ТМ 4.5 — в 1.68.

Поставить на наличие овертайма можно с коэффициентом 3.75, обратный вариант доступен за 1.28.

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Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Локомотив»

Омичам вполне по силам реабилитироваться за поражение в прошлой игре: в предыдущих 10 домашних поединках с «Локомотивом» они оформили шесть побед, одну из которых — в прошедшей регулярке (4:1). К тому же «Авангард» в принципе неплохо действует на родном льду. Команда не проиграла на «G-Drive Арене» в основное время на протяжении восьми матчей. Первая разборка с «Локомотивом» тоже не уместилась в три периода — железнодорожники одержали верх только в овертайме (2:1).

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.73.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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