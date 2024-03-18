18 марта «Динамо» и «Трактор» проведут второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — в первой встрече победили челябинцы (4:2). Игра пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у бело-голубых гораздо больше шансов на успех — их победа в основное время дана за 1.88, что составляет приблизительно 53% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за 3.65 (26%), ничья предложена с котировкой 4.40 (21%).

Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.52, этот рынок на «Трактор» идет за 2.55.

Также имеется множество вариантов ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.75;

• Ф1(-1.5) — за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.52.

Тотал больше 4.5 гола предложен за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.06.

Вероятность овертайма оценена в 4.10, обратный вариант доступен за 1.24.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Трактор»

Команды способны выдать еще одно яркое противостояние — в первой встрече они оформили шесть метких бросков (челябинцы победили 4:2). Такое количество голов — не редкость для соперников: в восьми из предыдущих 10 очных игр они отличились минимум шесть раз на двоих. К тому же оба клуба входят в топ-5 самых результативных в текущем плей-офф: «Динамо» забросило в среднем 2.57 шайбы за матч, «Трактор» — 2.71.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 гола за 1.77.

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