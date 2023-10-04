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«Динамо» — «Спартак»: красно-белым нельзя подвести Абаскаля

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» 4 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

4 октября в пятом туре группового этапа FONBET Кубка России состоится московское дерби — «Динамо» примет «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 16.45 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции намечен на 16.30 мск. Главный арбитр — Владимир Москалев.

FONBET Кубок России. Группа D
04 окт, 16:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

В букмекерской компании ФОНБЕТ фаворитом идет «Динамо». На победу бело-голубых по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 2.05, это примерно 49% вероятности исхода. Успех «Спартака» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 4.30 (22%).

На то, что красно-белые не уступят, котировка — 1.80. Спартаковцы проиграли «Динамо» всего один из восьми последних матчей во всех турнирах.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60. Можете повысить ставку и взять ТБ 3.5 за 2.15.

Обмен голами оценен в 1.45, противоположный результат — в 2.80.

Если «Динамо» забьет больше одного мяча, сыграет коэффициент 1.73. Если не забьет, то 2.10. У «Спартака» те же условия можно оформить за 2.20 и 1.65 соответственно.

Выигрыш хозяев с учетом серии пенальти идет за 1.60, гостей — за 2.35.

Хосеп Гвардиола (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Сити» уступил в двух матчах подряд и теперь едет к «Лейпцигу». Чемпионы Англии никогда не обыгрывали «РБ» в гостях

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

«Спартак» потерпел сокрушительное поражение в Самаре в последние выходные (0:4), после чего поползли разговоры об увольнении Гильермо Абаскаля. По данным «СЭ», испанца могут снять в случае неудовлетворительного результата дерби с ЦСКА. Однако это не значит, что встречу с «Динамо» красно-белые могут безболезненно провалить (несмотря на выход в плей-офф с первого места).

Гостям нужна если не победа, то хотя бы приличная игра и ничья. Причин, по которым они не смогут добиться этого результата, почти нет. Динамовцы выиграли всего один из семи последних матчей во всех турнирах и находятся не в лучшей форме. Плюс для них «Спартак» — очень неудобный соперник в последние годы: бело-голубые выиграли лишь одну из восьми очных игр. Думается, Абаскаль сможет настроить свою команду на то, чтобы она не проиграла еще раз.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет" за 1.80.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Факел» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка России 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
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7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Пари Нижний Новгород

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