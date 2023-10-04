«Динамо» — «Спартак»: красно-белым нельзя подвести Абаскаля
4 октября в пятом туре группового этапа FONBET Кубка России состоится московское дерби — «Динамо» примет «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 16.45 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции намечен на 16.30 мск. Главный арбитр — Владимир Москалев.
В букмекерской компании ФОНБЕТ фаворитом идет «Динамо». На победу бело-голубых по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 2.05, это примерно 49% вероятности исхода. Успех «Спартака» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 4.30 (22%).
На то, что красно-белые не уступят, котировка — 1.80. Спартаковцы проиграли «Динамо» всего один из восьми последних матчей во всех турнирах.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60. Можете повысить ставку и взять ТБ 3.5 за 2.15.
Обмен голами оценен в 1.45, противоположный результат — в 2.80.
Если «Динамо» забьет больше одного мяча, сыграет коэффициент 1.73. Если не забьет, то 2.10. У «Спартака» те же условия можно оформить за 2.20 и 1.65 соответственно.
Выигрыш хозяев с учетом серии пенальти идет за 1.60, гостей — за 2.35.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»
«Спартак» потерпел сокрушительное поражение в Самаре в последние выходные (0:4), после чего поползли разговоры об увольнении Гильермо Абаскаля. По данным «СЭ», испанца могут снять в случае неудовлетворительного результата дерби с ЦСКА. Однако это не значит, что встречу с «Динамо» красно-белые могут безболезненно провалить (несмотря на выход в плей-офф с первого места).
Гостям нужна если не победа, то хотя бы приличная игра и ничья. Причин, по которым они не смогут добиться этого результата, почти нет. Динамовцы выиграли всего один из семи последних матчей во всех турнирах и находятся не в лучшей форме. Плюс для них «Спартак» — очень неудобный соперник в последние годы: бело-голубые выиграли лишь одну из восьми очных игр. Думается, Абаскаль сможет настроить свою команду на то, чтобы она не проиграла еще раз.
Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет" за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1