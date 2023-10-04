«Боруссия Дортмунд» — «Милан»: участники «группы смерти» не забили в первом туре и хотят это исправить
4 октября «Милан» пройдет испытание знаменитыми трибунами «Сигнал Идуна Парк» — россонери сойдутся с «Боруссией» в Дортмунде. Поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов стартует по свистку польского арбитра Шимона Марчиняка в 22.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: победе хозяев соответствует коэффициент 2.44, это около 38% вероятности. Успех миланцев предложен со схожей котировкой 2.93 (34%). Ничью оценили в 3.52 (28%).
Для подстраховки вы можете взять викторию одного из соперников с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.77, Ф2(0) — за 2.10.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99. «Обе забьют» дали за 1.69, обратный вариант — за 2.18.
Эксперты считают, что лучшие шансы стать автором взятия ворот — у Оливье Жиру. Гол француза идет за 2.90.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Милан»
Черно-желтые и россонери не пересекались в Лиге чемпионов 20 лет — со второго группового этапа в сезоне-2002/03. Тогда соперники обменялись минимальными гостевыми победами (1:0). Новый раунд противостояния тоже не обещает голевой перестрелки: в первом туре обе команды не отличились ни разу. «Боруссия» испугалась «ПСЖ» (0:2), «Милан» не дожал «Ньюкасл» (0:0). Неудача в очном поединке серьезно осложнит положение в битве за плей-офф, поэтому придется осторожничать, а не раскрываться.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1