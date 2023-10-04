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«Боруссия Дортмунд» — «Милан»: участники «группы смерти» не забили в первом туре и хотят это исправить

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Милан» 4 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Оливье Жиру («Милан»).
Фото Global Look Press

4 октября «Милан» пройдет испытание знаменитыми трибунами «Сигнал Идуна Парк» — россонери сойдутся с «Боруссией» в Дортмунде. Поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов стартует по свистку польского арбитра Шимона Марчиняка в 22.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа F
04 окт, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Милан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: победе хозяев соответствует коэффициент 2.44, это около 38% вероятности. Успех миланцев предложен со схожей котировкой 2.93 (34%). Ничью оценили в 3.52 (28%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из соперников с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.77, Ф2(0) — за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99. «Обе забьют» дали за 1.69, обратный вариант — за 2.18.

Эксперты считают, что лучшие шансы стать автором взятия ворот — у Оливье Жиру. Гол француза идет за 2.90.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Милан»

Черно-желтые и россонери не пересекались в Лиге чемпионов 20 лет — со второго группового этапа в сезоне-2002/03. Тогда соперники обменялись минимальными гостевыми победами (1:0). Новый раунд противостояния тоже не обещает голевой перестрелки: в первом туре обе команды не отличились ни разу. «Боруссия» испугалась «ПСЖ» (0:2), «Милан» не дожал «Ньюкасл» (0:0). Неудача в очном поединке серьезно осложнит положение в битве за плей-офф, поэтому придется осторожничать, а не раскрываться.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.99.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
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Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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