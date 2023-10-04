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«Факел» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка России 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Факел» — ЦСКА 4 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Факел».
Фото Официальный телеграм-канал «Факела»

4 октября ЦСКА в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграет с «Факелом». Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14.30 по московскому времени по свистку арбитра Алексея Амелина. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 14.25 мск.

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04 окт, 14:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА

ЦСКА считается фаворитом матча. В букмекерской компании Olimpbet на победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.30, это примерно 44% вероятности исхода. Триумф «Факела» идет за 3.22 (28%), ничью — за 3.27 (28%).

Во втором туре воронежцы неожиданно победили в гостях (2:0). На то, что они не уступят в предстоящей встрече, можно поставить за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.60.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.96, «обе забьют — нет» — в 1.83.

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Считаете, что ЦСКА будет активен в атаке и заработает больше угловых? Выигрыш армейцев по этому компоненту доступен за 1.87, воронежцев — за 2.40.

На два и более гола в исполнении москвичей коэффициент 2.41, на ИТМ2 (1.5) — 1.49.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Зенит

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Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
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Александр Солдатенков

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 9 1 1
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