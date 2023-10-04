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Сегодня, 14:45

«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Динамо» — «Спартак» 4 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Данила Пруцев и Луис Чавес.
Фото Официальный телеграм-канал «Динамо»

4 октября «Динамо» сыграет со «Спартаком» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на поле «ВТБ Арены», начало — в 16.45 по столичному времени. В прямом эфире матч с 16.30 мск будет показан на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главный арбитр — Владимир Москалев.

FONBET Кубок России. Группа D
04 окт, 16:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Динамо». На победу бело-голубых в основное время можно поставить за 2.05, это примерно 49% вероятности исхода. Успех «Спартака» доступен за 3.29 (27%), ничья — за 4.11 (24%).

Вариант «ничья или победа «Спартака» предложен за 1.77. Верите, что красно-белые снова не уступят бело-голубым?

Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.41, ТМ 2.5 — 2.54.

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Условие «обе забьют», которое не состоялось ни в одном из пяти последних матчей с участием команды Абаскаля, можно взять за 1.45. «Обе забьют — нет» — за 2.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, выглядит так — 1:1 за 7.50.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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