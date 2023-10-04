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«Боруссия Дортмунд» — «Милан»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Милан» 4 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press

4 октября «Боруссия» и «Милан» сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада Шимона Марчиняка из Польши. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа F
04 окт, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Милан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное предпочтение хозяевам: поставить на успех черно-желтых можно с коэффициентом 2.44, это около 38% вероятности. Ничью оценили в 3.52 (28%). Триумф «Милана» предложен с котировкой 2.93 (34%).

В первом туре команда Стефано Пиоли разошлась «миром» с «Ньюкаслом» (0:0). Непоражение россонери на «Сигнал Идуна Парк» дали за 1.58.

«Боруссия» на старте группового турнира всухую уступила «ПСЖ» (0:2). Если считаете, что Марко Ройс и компания промолчат во втором поединке подряд, то вас ждет привлекательный рынок за 3.79.

Ни одна из трех последних домашних встреч дортмундцев в Лиге чемпионов не пробила «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.

Ламин Ямаль и&nbsp;Фермин Лопес (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» потеряла лидеров из-за травм и рассчитывает на молодежь. Выезд к «Порту» — серьезный тест для Фермина и Ямаля

«Обе забьют» можно взять за 1.69, обратный вариант доступен за 2.18.

Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 и 0:0 — за 6.32 и 9.00 соответственно;

  • 1:0 и 2:1 в пользу «Боруссии» — за 9.50.

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
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«Ньюкасл» — «ПСЖ»: сухую серию «сорок» не способен прервать даже Мбаппе

«Ньюкасл» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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23 тур
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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