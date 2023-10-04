«Боруссия Дортмунд» — «Милан»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
4 октября «Боруссия» и «Милан» сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада Шимона Марчиняка из Польши. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное предпочтение хозяевам: поставить на успех черно-желтых можно с коэффициентом 2.44, это около 38% вероятности. Ничью оценили в 3.52 (28%). Триумф «Милана» предложен с котировкой 2.93 (34%).
В первом туре команда Стефано Пиоли разошлась «миром» с «Ньюкаслом» (0:0). Непоражение россонери на «Сигнал Идуна Парк» дали за 1.58.
«Боруссия» на старте группового турнира всухую уступила «ПСЖ» (0:2). Если считаете, что Марко Ройс и компания промолчат во втором поединке подряд, то вас ждет привлекательный рынок за 3.79.
Ни одна из трех последних домашних встреч дортмундцев в Лиге чемпионов не пробила «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.
«Обе забьют» можно взять за 1.69, обратный вариант доступен за 2.18.
Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1