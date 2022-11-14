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«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 14 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» — «Спартак» 14 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака» в матче КХЛ с ЦСКА.
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

14 ноября в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится очередное московское дерби — «Динамо» встретится со «Спартаком» на льду «ВТБ Арены». Игра начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.68, что составляет приблизительно 58% вероятности. Успех красно-белых — самый маловероятный исход встречи — предложен с котировкой 5.20 (19%). Ничья идет за 4.20 (23%).

В последнем матче чемпионата «Спартак» выиграл у ЦСКА (2:1). Ждете еще один успех красно-белых в московском дерби? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном результате принесет 5200 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.15, Ф2(+1.5) — за 1.73;

• Ф1(0) можно взять за 1.27, Ф2(0) — за 3.90.

«Динамо» с трудом набирает очки и все ниже опускается в турнирной таблице: команда Алексея Кудашова выиграла лишь в пяти из последних 15 матчей и скатилась на пятую строчку Западной конференции. Считаете, что красно-белые в основное время не проиграют кризисному фавориту? Этот рынок оценен в 2.20.

Бело-голубые в среднем по сезону забрасывают 2.52 шайбы. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ИТМ1 (2.5) — за 2.04.

ХК &laquo;Спартак&raquo;. «Динамо» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2022 года

Красно-белые оформляют в среднем лишь 1.87 шайбы за игру — это худший результат в лиге. Команда уже пять матчей подряд не забивала больше двух голов. ИТБ2 (1.5) предложен за 2.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.81.

Общий тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.10, ТМ 4.5 — за 1.77.

Также на матч предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на дубль от любого игрока, можно оформить за 2.55. Обратная ставка доступна за 1.45.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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«Динамо» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2022 года

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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