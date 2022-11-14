14 ноября в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится очередное московское дерби — «Динамо» встретится со «Спартаком» на льду «ВТБ Арены». Игра начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.68, что составляет приблизительно 58% вероятности. Успех красно-белых — самый маловероятный исход встречи — предложен с котировкой 5.20 (19%). Ничья идет за 4.20 (23%).

В последнем матче чемпионата «Спартак» выиграл у ЦСКА (2:1). Ждете еще один успех красно-белых в московском дерби? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном результате принесет 5200 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.15, Ф2(+1.5) — за 1.73;

• Ф1(0) можно взять за 1.27, Ф2(0) — за 3.90.

«Динамо» с трудом набирает очки и все ниже опускается в турнирной таблице: команда Алексея Кудашова выиграла лишь в пяти из последних 15 матчей и скатилась на пятую строчку Западной конференции. Считаете, что красно-белые в основное время не проиграют кризисному фавориту? Этот рынок оценен в 2.20.

Бело-голубые в среднем по сезону забрасывают 2.52 шайбы. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ИТМ1 (2.5) — за 2.04.

Красно-белые оформляют в среднем лишь 1.87 шайбы за игру — это худший результат в лиге. Команда уже пять матчей подряд не забивала больше двух голов. ИТБ2 (1.5) предложен за 2.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.81.

Общий тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.10, ТМ 4.5 — за 1.77.

Также на матч предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на дубль от любого игрока, можно оформить за 2.55. Обратная ставка доступна за 1.45.