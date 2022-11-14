«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 14 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
14 ноября в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится очередное московское дерби — «Динамо» встретится со «Спартаком» на льду «ВТБ Арены». Игра начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.68, что составляет приблизительно 58% вероятности. Успех красно-белых — самый маловероятный исход встречи — предложен с котировкой 5.20 (19%). Ничья идет за 4.20 (23%).
В последнем матче чемпионата «Спартак» выиграл у ЦСКА (2:1). Ждете еще один успех красно-белых в московском дерби? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном результате принесет 5200 рублей.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.15, Ф2(+1.5) — за 1.73;
• Ф1(0) можно взять за 1.27, Ф2(0) — за 3.90.
«Динамо» с трудом набирает очки и все ниже опускается в турнирной таблице: команда Алексея Кудашова выиграла лишь в пяти из последних 15 матчей и скатилась на пятую строчку Западной конференции. Считаете, что красно-белые в основное время не проиграют кризисному фавориту? Этот рынок оценен в 2.20.
Бело-голубые в среднем по сезону забрасывают 2.52 шайбы. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ИТМ1 (2.5) — за 2.04.
Красно-белые оформляют в среднем лишь 1.87 шайбы за игру — это худший результат в лиге. Команда уже пять матчей подряд не забивала больше двух голов. ИТБ2 (1.5) предложен за 2.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.81.
Общий тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.10, ТМ 4.5 — за 1.77.
Также на матч предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на дубль от любого игрока, можно оформить за 2.55. Обратная ставка доступна за 1.45.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2