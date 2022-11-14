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«Динамо» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 14 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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ХК «Спартак».
Фото Официальный сайт ХК «Спартак»

«Спартак» после победы над ЦСКА (2:1) проведет еще одно московское дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра с «Динамо» состоится на льду «ВТБ Арены»,начало встречи в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности. Выигрыш «Спартака» доступен с котировкой 5.20 (19%), ничья идет за 4.20 (23%).

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Ждете, что красно-белые прибьют второго подряд соперника из Москвы? Ставка в 1000 рублей на успех «Спартака» при благополучном исходе принесет 5200 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

  • Ф1(-1.5) идет за 2.15, Ф2(+1.5) — за 1.73;
  • Ф1(0) можно взять за 1.27, Ф2(0) — за 3.90.

Обе команды не очень много забивают в этом сезоне: «Динамо» отличается в среднем 2.52 раза за матч, «Спартак» — лишь 1.87. По этому показателю красно-белые — худшая команда КХЛ, никто не забивает реже. Все равно ждете яркий матч? Тотал больше 4.5 гола оценен в 2.10, ТМ 4.5 — в 1.77.

Гости в половине игр сезона (в 15 из 30) не забросили даже двух шайб за матч. Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 гола доступен за 2.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.81.

Бело-голубые отличаются чаще: только в восьми играх сезона забивали меньше двух раз. ИТБ1 (2.5) можно взять за 1.78, ИТМ1 (2.5) — за 2.04.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак» 14 ноября 2022 года

Бело-голубые неплохо стартовали, но сейчас результаты команды упали. «Динамо» проиграло три подряд матча в КХЛ, а всего уступило в 10 из последних 15 игр чемпионата. Красно-белые же взбодрились после отставки Бориса Миронова и серии из шести поражений — обыграли ЦСКА в дерби (2:1). При этом «Спартак», даже проигрывая, навязывал борьбу: в той проигрышной серии ни разу не проиграл с разницей больше чем в две шайбы. К тому же команда в целом по сезону неплохо защищается: пропускает в среднем 2.60 гола за матч, при этом в 14 играх сезона красно-белые пропустили не больше двух шайб.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.73.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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