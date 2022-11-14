«Спартак» после победы над ЦСКА (2:1) проведет еще одно московское дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра с «Динамо» состоится на льду «ВТБ Арены»,начало встречи в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности. Выигрыш «Спартака» доступен с котировкой 5.20 (19%), ничья идет за 4.20 (23%).

Ждете, что красно-белые прибьют второго подряд соперника из Москвы? Ставка в 1000 рублей на успех «Спартака» при благополучном исходе принесет 5200 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

Ф1(-1.5) идет за 2.15 , Ф2(+1.5) — за 1.73 ;

Ф1(0) можно взять за 1.27 , Ф2(0) — за 3.90 .

Обе команды не очень много забивают в этом сезоне: «Динамо» отличается в среднем 2.52 раза за матч, «Спартак» — лишь 1.87. По этому показателю красно-белые — худшая команда КХЛ, никто не забивает реже. Все равно ждете яркий матч? Тотал больше 4.5 гола оценен в 2.10, ТМ 4.5 — в 1.77.

Гости в половине игр сезона (в 15 из 30) не забросили даже двух шайб за матч. Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 гола доступен за 2.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.81.

Бело-голубые отличаются чаще: только в восьми играх сезона забивали меньше двух раз. ИТБ1 (2.5) можно взять за 1.78, ИТМ1 (2.5) — за 2.04.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак» 14 ноября 2022 года

Бело-голубые неплохо стартовали, но сейчас результаты команды упали. «Динамо» проиграло три подряд матча в КХЛ, а всего уступило в 10 из последних 15 игр чемпионата. Красно-белые же взбодрились после отставки Бориса Миронова и серии из шести поражений — обыграли ЦСКА в дерби (2:1). При этом «Спартак», даже проигрывая, навязывал борьбу: в той проигрышной серии ни разу не проиграл с разницей больше чем в две шайбы. К тому же команда в целом по сезону неплохо защищается: пропускает в среднем 2.60 гола за матч, при этом в 14 играх сезона красно-белые пропустили не больше двух шайб.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.73.