15 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». Матч пройдет на льду «Болл-Арены» в Денвере, время начала — 5.00 мск. В России не показывают игры НХЛ.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты встречи: поставить на победу «Колорадо» в основное время можно с коэффициентом 1.79, вероятность — около 54%. Успех гостей предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 4.80 (20%).

Верите в выигрыш «Блюз»? Ставка в 1000 рублей на победу гостей при благополучном исходе принесет 3600 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.17, Ф2(+1.5) — за 1.69;

• Ф2(-1.5) идет за 4.90, Ф1(+1.5) — за 1.18.

В прошлом сезоне команды пересеклись в полуфинале Западной конференции: «Эвеланш» разбили оппонента в шести матчах. Считаете, что в предстоящей игре «Сент-Луис» хотя бы не проиграет в основное время? Этот рынок оценен в 2.02.

«Колорадо» — одна из самых результативных команд НХЛ: за 13 матчей забросила 49 шайб. В среднем за матч «Эвс» отличаются 3.69 раза, чаще забивают лишь две команды. Индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 шайбы доступен за 1.90, ИТМ1 (3.5) идет с таким же коэффициентом.

«Сент-Луис» отличается реже всех в НХЛ: в среднем за матч команда Владимира Тарасенко оформляет 2.38 гола. ИТБ2 (2.5) можно взять за 1.93, ИТМ2 (2.5) — за 1.87.

Общий тотал больше 5.5 шайбы предложен за 1.60, ТМ 5.5 — за 2.40.

Прогноз и ставка на матч «Колорадо» — «Сент-Луис» 15 ноября 2022 года

«Эвс» обладают одной из мощнейших атак в НХЛ: в составе сверкают Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Первый с 23 очками по системе «гол + пас» идет четвертым в списке бомбардиров НХЛ, второй с 22 баллами — пятым. «Колорадо» в среднем за матч забрасывает 3.69 шайбы, а в пяти последних играх ни разу не забивал меньше четырех голов. «Сент-Луис» не только редко отличается, но и много пропускает. В среднем за матч «ноты» получают 3.69 шайбы в свои ворота — чаще пускают лишь три команды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 1.90.