«Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ 15 ноября 2022 года
15 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». Матч пройдет на льду «Болл-Арены» в Денвере, время начала — 5.00 мск. В России не показывают игры НХЛ.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты встречи: поставить на победу «Колорадо» в основное время можно с коэффициентом 1.79, вероятность — около 54%. Успех гостей предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 4.80 (20%).
Верите в выигрыш «Блюз»? Ставка в 1000 рублей на победу гостей при благополучном исходе принесет 3600 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 2.17, Ф2(+1.5) — за 1.69;
• Ф2(-1.5) идет за 4.90, Ф1(+1.5) — за 1.18.
В прошлом сезоне команды пересеклись в полуфинале Западной конференции: «Эвеланш» разбили оппонента в шести матчах. Считаете, что в предстоящей игре «Сент-Луис» хотя бы не проиграет в основное время? Этот рынок оценен в 2.02.
«Колорадо» — одна из самых результативных команд НХЛ: за 13 матчей забросила 49 шайб. В среднем за матч «Эвс» отличаются 3.69 раза, чаще забивают лишь две команды. Индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 шайбы доступен за 1.90, ИТМ1 (3.5) идет с таким же коэффициентом.
«Сент-Луис» отличается реже всех в НХЛ: в среднем за матч команда Владимира Тарасенко оформляет 2.38 гола. ИТБ2 (2.5) можно взять за 1.93, ИТМ2 (2.5) — за 1.87.
Общий тотал больше 5.5 шайбы предложен за 1.60, ТМ 5.5 — за 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Колорадо» — «Сент-Луис» 15 ноября 2022 года
«Эвс» обладают одной из мощнейших атак в НХЛ: в составе сверкают Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Первый с 23 очками по системе «гол + пас» идет четвертым в списке бомбардиров НХЛ, второй с 22 баллами — пятым. «Колорадо» в среднем за матч забрасывает 3.69 шайбы, а в пяти последних играх ни разу не забивал меньше четырех голов. «Сент-Луис» не только редко отличается, но и много пропускает. В среднем за матч «ноты» получают 3.69 шайбы в свои ворота — чаще пускают лишь три команды.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2