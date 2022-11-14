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«Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ 15 ноября 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Сент-Луис» 15 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»).
Фото Global Look Press

15 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». Матч пройдет на льду «Болл-Арены» в Денвере, время начала — 5.00 мск. В России не показывают игры НХЛ.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты встречи: поставить на победу «Колорадо» в основное время можно с коэффициентом 1.79, вероятность — около 54%. Успех гостей предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 4.80 (20%).

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Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.17, Ф2(+1.5) — за 1.69;

• Ф2(-1.5) идет за 4.90, Ф1(+1.5) — за 1.18.

В прошлом сезоне команды пересеклись в полуфинале Западной конференции: «Эвеланш» разбили оппонента в шести матчах. Считаете, что в предстоящей игре «Сент-Луис» хотя бы не проиграет в основное время? Этот рынок оценен в 2.02.

«Колорадо» — одна из самых результативных команд НХЛ: за 13 матчей забросила 49 шайб. В среднем за матч «Эвс» отличаются 3.69 раза, чаще забивают лишь две команды. Индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 шайбы доступен за 1.90, ИТМ1 (3.5) идет с таким же коэффициентом.

«Сент-Луис» отличается реже всех в НХЛ: в среднем за матч команда Владимира Тарасенко оформляет 2.38 гола. ИТБ2 (2.5) можно взять за 1.93, ИТМ2 (2.5) — за 1.87.

Общий тотал больше 5.5 шайбы предложен за 1.60, ТМ 5.5 — за 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Колорадо» — «Сент-Луис» 15 ноября 2022 года

«Эвс» обладают одной из мощнейших атак в НХЛ: в составе сверкают Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Первый с 23 очками по системе «гол + пас» идет четвертым в списке бомбардиров НХЛ, второй с 22 баллами — пятым. «Колорадо» в среднем за матч забрасывает 3.69 шайбы, а в пяти последних играх ни разу не забивал меньше четырех голов. «Сент-Луис» не только редко отличается, но и много пропускает. В среднем за матч «ноты» получают 3.69 шайбы в свои ворота — чаще пускают лишь три команды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 1.90.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 14 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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