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«Локомотив» — «Химки»: где смотреть матч Кубка России 18 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Локомотив» — «Химки» 18 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор.
Фото Global Look Press

В четвертом туре группового этапа Кубка России «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Химки». Игра состоится 18 октября и начнется в 18.00 по московскому времени, обслужит ее арбитр из Тулы Алексей Амелин. Прямая трансляция встречи в 17.55 мск начнется на сайте matchtv.ru и на телекнале «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа A
18 окт, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд: успех «Локомотива», как фаворита, можно взять с коэффициентом 1.50, что примерно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), триумф «Химок» в основное время — за 6.00 (14%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 4900 рублей, а чистая прибыль составит 3900 рублей.

В последнем матче «Химкам» удалось сыграть вничью с «Факелом». Продлится ли серия подмосковного клуба без поражений? Вариант Х2 идет за 2.70.

Последние две встречи между этими командами, которые состоялись в августе и сентябре, завершились разгромами химчан — 0:5 и 0:3. Успех «Локо» с форой (-1.5) оценен котировкой 2.33.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.23.

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Иван Игнатьев — самый вероятный автор гола в матче. Его точный удар оценен коэффициентом 2.40. За 2.45 идет результативный выстрел Вильсона Изидора.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу москвичей за 7.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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«Локомотив» — «Химки»: прогноз на матч Кубка России 18 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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