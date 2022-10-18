«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз»: прогноз на матч НХЛ 19 октября 2022 года
19 октября в регулярном чемпионате НХЛ состоится матч между «Тампа-Бэй» и «Филадельфией». Он пройдет в Тампе на «Амали Арене» и начнется в 2.00 по московскому времени. В России его посмотреть не получится.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Никиты Кучерова. На победу «Тампы» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.61, что приблизительно 62% вероятности. Успех «Филадельфии» идет за 4.50 (22%), ничья — за 5.00 (16%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат можно выиграть 5000 рублей.
Если вы считаете, что гости не проиграют по итогам 60 минут чистого времени, возьмите Х2 за 2.32.
Тотал больше 5.5 шайбы предложено оформить за 1.66, ТМ 5.5 — за 2.27.
Эксперты не сомневаются, что победителем встречи с учетом овертайма и серии буллитов выйдет «Тампа». Коэффициент на «Лайтнинг» — 1.34. На «Филу» — 3.40.
Что до личной статистики, то гол Кучерова идет за 2.00, Сергачева — за 5.50, Проворова — тоже за 5.50.
На заброшенную в равных составах шайбу котировка скромная — всего 1.25. В большинстве — 3.20, в меньшинстве — 30.0.
Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз»
«Тампа» не очень удачно начала сезон — проиграла две встречи из трех. У «Филадельфии» ситуация обратная — две победы при одном поражении. При этом стоит отметить, что матчи обеих команд получались довольно результативными: в играх «Флайерз» дважды было заброшено по семь шайб и еще раз — пять, у «Лайтнинг» — восемь, семь и четыре.
Личные встречи тоже выходят горячими: в семи из 10 последних было забито больше 5.5 гола. Этот вариант и стоит попробовать.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1