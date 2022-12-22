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Сегодня, 17:15

«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: где смотреть матч КХЛ 22 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Минск 22 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Андрей Миронов.
Фото Global Look Press

22 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся два «Динамо» — из Москвы и Минска. Игра начнется на «ВТБ Арене» в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами москвичей. Поставить на них можно за 2.05 (49%), победа минчан идет за 3.50 (26%). Ничья доступна за 4.00 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «Динамо» из Минска в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 1.77.

Победа москвичей в матче с учетом овертайма и буллитов идет за 1.56, такая же ставка на гостей предложена за 2.50.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.52, Ф2(0) — за 2.60.

В трех из пяти последних личных встреч у команд заходил «верх» по голам. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.77.

В варианте «обе забьют» у экспертов нет никаких сомнений, котировка на событие — 1.16.

Четыре наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:2 — за 7.20;

• 1:1 — за 10.5;

• 3:3 — за 10.5;

• 3:2 в пользу москвичей — за 12.5.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
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Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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