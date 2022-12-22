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22 декабря, 19:15

«Оттава» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 22 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 22 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

23 декабря команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с одним из аутсайдеров Восточной конференции «Оттавой Сенаторз». Матч пройдет на арене «Канадиен Тайр-центр», начало — в 3.00 по московскому времени. В России не показывают игры НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На победу «Кэпиталз» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.36, вероятность исхода — примерно 42%. Ничья доступна за 4.10 (79%), успех «Оттавы» — 2.70 (37%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления выплата составит 4100 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.59.

Тотал больше 5.5 шайб можно взять за 1.65, ТМ 5.5 — за 2.30.

На то, что каждая команда забьет больше одного гола, котировка — 1.46. Противоположный исход предложено оформить за 2.80.

Гол на первой минуте доступен за жирные 10.0.

Точный бросок Александра Овечкина идет за 1.75, Евгения Кузнецова — за 2.95.

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Прогноз и ставка на матч «Оттава» — «Вашингтон»

У «Вашингтона» две победы подряд, у «Оттавы» — два поражения. Проигрыш «Виннипегу» с неприятным счетом 1:5 стал для «Сенаторз» 16-м в сезоне при 14-ти победах. Такие результаты привели к тому, что команда Ди Джей Смита идет аж в 11 очках от зоны плей-офф.

«Вашингтон» играет значительно бодрее и показывает более приемлемые результаты даже несмотря на отсутствие некоторых важных игроков, таких как Ти Джей О'Ши и Никлас Бэкстрем. Бедствующую «Оттаву» даже на выезде столичный клуб должен обыграть без особых проблем.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.80.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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