«Оттава» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 22 декабря 2022 года
23 декабря команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с одним из аутсайдеров Восточной конференции «Оттавой Сенаторз». Матч пройдет на арене «Канадиен Тайр-центр», начало — в 3.00 по московскому времени. В России не показывают игры НХЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На победу «Кэпиталз» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.36, вероятность исхода — примерно 42%. Ничья доступна за 4.10 (79%), успех «Оттавы» — 2.70 (37%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления выплата составит 4100 рублей.
Вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.59.
Тотал больше 5.5 шайб можно взять за 1.65, ТМ 5.5 — за 2.30.
На то, что каждая команда забьет больше одного гола, котировка — 1.46. Противоположный исход предложено оформить за 2.80.
Гол на первой минуте доступен за жирные 10.0.
Точный бросок Александра Овечкина идет за 1.75, Евгения Кузнецова — за 2.95.
Прогноз и ставка на матч «Оттава» — «Вашингтон»
У «Вашингтона» две победы подряд, у «Оттавы» — два поражения. Проигрыш «Виннипегу» с неприятным счетом 1:5 стал для «Сенаторз» 16-м в сезоне при 14-ти победах. Такие результаты привели к тому, что команда Ди Джей Смита идет аж в 11 очках от зоны плей-офф.
«Вашингтон» играет значительно бодрее и показывает более приемлемые результаты даже несмотря на отсутствие некоторых важных игроков, таких как Ти Джей О'Ши и Никлас Бэкстрем. Бедствующую «Оттаву» даже на выезде столичный клуб должен обыграть без особых проблем.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2