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Сегодня, 15:15

Манчестер Сити — Ливерпуль: прогноз Василия Уткина на Кубок лиги 22 декабря 2022 года

Прогноз экспертов на матч Кубка лиги Манчестер Сити — Ливерпуль 22 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

22 декабря «Сити» и «Ливерпуль» сыграют в рамках Кубка лиги. Суперматч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
22 дек, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ливерпуль

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в хозяев. Поставить на них можно за 1.75, это примерно 57% вероятности. Ничью оценили котировкой 4.10 (24%), успех «Ливерпуля» можно взять за 4.80 (19%).

Прогнозом на этот матч поделился известный комментатор и блогер Василий Уткин. Он считает, что «Сити» забьет во встрече.

Эрлинг Холанн. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Холанн должен напомнить о себе на фоне гениальных Месси и Мбаппе

«Гвардиола уделяет большое значение Кубку английской лиги. Под его руководством «Манчестер Сити» уже 4 раза завоевывал этот трофей. Наверняка «горожанам» не терпится взять реванш у «Ливерпуля» за поражение в полуфинале предыдущего розыгрыша турнира. В очередном очном противостоянии команд главные тренеры вряд ли смогут выставить сильнейшие составы, так как некоторые игроки еще только возвращаются из своих национальных сборных после чемпионата мира. Однако «Сити» явно может рассчитывать на 1-2 гола, учитывая, что Холанн и Де Брёйне уже в строю. «Ливерпуль» в этом сезоне не так хорош в обороне, чтобы отыграть на ноль во второй очной встрече подряд с таким мощным соперником, как «Манчестер Сити», — рассказал Уткин «РБ».

Поставить на один гол «Сити» можно за 2.90, два мяча «горожан» оценили котировкой 3.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 22 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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