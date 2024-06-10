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Сегодня, 22:41

«Зенит» ведет переговоры по трансферам Глушенкова и Глебова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Максим Глушенков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков и полузащитник «Ростова» Данил Глебов могут продолжить карьеру в «Зените», заявил колумнист «СЭ» Максим Никитин.

Клуб из Санкт-Петербурга в данный момент ведет переговоры по трансферам обоих игроков. В случае перехода Глушенкова, в обратном направлении может отправиться форвард «Зенита» Иван Сергеев. Утверждается, что зарплата Глушенкова в «Зените» может вырасти в 2,5 раза.

Также сообщается, что «Зенит» интересуется нападающим «Сочи» Саулем Гуарирапой. Венесуэлец на правах аренды выступал за сочинцев во второй половине минувшего сезона.

Кроме того, переход Глушенкова может повлиять на будущее полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука. Футболист, которым тоже интересовался «Зенит», может остаться в московской команде из-за предстоящей высокой конкуренции в петербуржском клубе.

Источник: https://t.me/spartakoz/9686
Антон Миранчук
Данил Глебов
Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
Сауль Гуарирапа
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Источник: «Ахмат» арендует защитника «Зенита» Адамова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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