«Динамо» Москва — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 21 января 2023 года онлайн в прямом эфире
21 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет московское дерби — «Динамо» встретится с ЦСКА. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены», начало — в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение армейцам: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 41% вероятности. Успех бело-голубых предложен за 3.00 (33%), ничья доступна за чуть большие 3.60 (26%).
Ожидаете победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на успех «Динамо» при благополучном результате принесет 2300 рублей.
Поставить на победу бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов можно за 2.17, этот рынок на армейцев доступен за 1.72.
Команды встречались в этом сезоне уже три раза: армейцы одержали две победы (одну — в овертайме), бело-голубые — одну. Но в основное время коллектив Сергея Федорова лишь однажды справился с «Динамо». Считаете, что хозяева опять не проиграют в трех периодах? Этот рынок оценен в 1.61.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 4.30, Ф2(+1.5) — за 1.22;
• Ф2 (-1.5) идет за 3.10, Ф1(+1.5) — за 1.37.
Противостояния команд в этом сезоне выходили не слишком результативными: в двух самых ярких матчах соперники на двоих забросили всего по четыре шайбы (в основное время). Тотал больше 4.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.87, ТМ 4.5 — за 1.97.
Еще на встречу предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на то, что армейцы отличатся первыми и доведут матч до победы в основное время, можно взять с коэффициентом 2.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2