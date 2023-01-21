21 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет московское дерби — «Динамо» встретится с ЦСКА. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены», начало — в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение армейцам: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 41% вероятности. Успех бело-голубых предложен за 3.00 (33%), ничья доступна за чуть большие 3.60 (26%).

Ожидаете победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на успех «Динамо» при благополучном результате принесет 2300 рублей.

Поставить на победу бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов можно за 2.17, этот рынок на армейцев доступен за 1.72.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза: армейцы одержали две победы (одну — в овертайме), бело-голубые — одну. Но в основное время коллектив Сергея Федорова лишь однажды справился с «Динамо». Считаете, что хозяева опять не проиграют в трех периодах? Этот рынок оценен в 1.61.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 4.30, Ф2(+1.5) — за 1.22;

• Ф2 (-1.5) идет за 3.10, Ф1(+1.5) — за 1.37.

Противостояния команд в этом сезоне выходили не слишком результативными: в двух самых ярких матчах соперники на двоих забросили всего по четыре шайбы (в основное время). Тотал больше 4.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.87, ТМ 4.5 — за 1.97.

Еще на встречу предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на то, что армейцы отличатся первыми и доведут матч до победы в основное время, можно взять с коэффициентом 2.60.