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Сегодня, 15:15

«Динамо» Москва — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 21 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 21 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА в матче со СКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

21 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет московское дерби — «Динамо» встретится с ЦСКА. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены», начало — в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение армейцам: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 41% вероятности. Успех бело-голубых предложен за 3.00 (33%), ничья доступна за чуть большие 3.60 (26%).

Ожидаете победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на успех «Динамо» при благополучном результате принесет 2300 рублей.

Поставить на победу бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов можно за 2.17, этот рынок на армейцев доступен за 1.72.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза: армейцы одержали две победы (одну — в овертайме), бело-голубые — одну. Но в основное время коллектив Сергея Федорова лишь однажды справился с «Динамо». Считаете, что хозяева опять не проиграют в трех периодах? Этот рынок оценен в 1.61.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 4.30, Ф2(+1.5) — за 1.22;

• Ф2 (-1.5) идет за 3.10, Ф1(+1.5) — за 1.37.

Противостояния команд в этом сезоне выходили не слишком результативными: в двух самых ярких матчах соперники на двоих забросили всего по четыре шайбы (в основное время). Тотал больше 4.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.87, ТМ 4.5 — за 1.97.

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Еще на встречу предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на то, что армейцы отличатся первыми и доведут матч до победы в основное время, можно взять с коэффициентом 2.60.

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«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 21 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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