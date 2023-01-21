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«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 21 января 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 21 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Маскот ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

21 января в КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime с 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА небольшим фаворитом матча. На победу армейцев в основное время выставлен коэффициент 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. На успех «Динамо» котировка — 2.85 (35%), на ничью — 3.60 (23%).

Динамовцы не уступили команде Федорова по итогам 60 минут в последних двух матчах. Вариант 1Х идет за 1.57.

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 2.07, гостей — за 1.79.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.90, ТМ 4.5 — в 1.94. В трех последних очных встречах соперники не пробили «верх».

На то, что обе команды забросят по два и более раза, коэффициент — 2.07. В последнем матче им это удалось (3:2).

Считаете, что бело-голубые и красно-синие ярко войдут в игру? Гол на первой минуте оценен в 11.0.

Вариант «Динамо» не проиграет во всех периодах" идет за 3.40. Такое же условие для ЦСКА предложено взять за 3.00.

Дубль одного из игроков можно оформить за 2.55, хет-трик — за 15.0.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — ЦСКА

ЦСКА проиграл «Динамо» два последних матча, последний из которых состоялся 3 января. Однако с тех пор на счету армейцев восемь побед в девяти играх, в последней команда Федорова одолела лучший клуб лиги — СКА. Красно-синие находятся в потрясающей форме и явно прибавляют к старту Кубка Гагарина. Несмотря на то что для ЦСКА ближайший матч будет гостевым, армейцы должен быть ближе к победе, чем «Динамо».

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.72.

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ХК Динамо (Москва)
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«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 21 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Зенит

 12
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Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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