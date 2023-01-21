Прямая трансляция матча серии А «Салернитана» — «Наполи» 21 января 2023 года

21 января в 19-м туре серии А «Наполи» зарубится с «Салернитаной». Игра состоится на стадионе «Аречи» в Салерно и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 19.55 мск. Обслужит игру арбитр Даниэль Киффи.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Наполи» безоговорочным фаворитом встречи. На победу лидера серии А можно поставить за 1.30, это приблизительно 77% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.70 (17%), успех «Салернитаны» — за 11.0 (6%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа выплата составит 11 000 рублей, а чистая прибыль — 10 000 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 3.70. Их успех с форой (+1.5) идет за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.70.

Считаете, что соперники обменяются голами? «Обе забьют» можно оформить за 1.83, «обе забьют — нет» — за 1.98.

11-метровый доступен за 2.55, удаление — за 4.50.

Эксперты предполагают, что в матче отличится лидер гонки бомбардиров Виктор Осимхен, его точный удар идет за 2.05.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Наполи» за 7.00.