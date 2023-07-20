20 июля первая ракетка России Дарья Касаткина во втором круге турнира в Палермо сыграет с 19-летней соотечественницей Татьяной Прозоровой. Игра начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. До этого теннисистки никогда друг с другом не встречались.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Прозоровой призрачные шансы на победу. Оформить ее можно с коэффициентом 10.0, вероятность такого исхода — примерно 4%. Успех Касаткиной доступен за 1.04 (96%).

Ставка в 1000 рублей на 236-ю ракетку мира в случае ее выигрыша принесет выплату в 10 000 рублей.

При этом даже на счет 2:0 в пользу Касаткиной котировка невероятно низкая — всего 1.23.

Успех Дарьи с форой (-6.5) гейма оценен в 1.67. Если же считаете, что Прозорова не проиграет с разницей в семь и более гайма, возьмите Ф2(+6.5) за 2.17.

Тотал больше 17.5 гейма идет за 1.91, ТМ 17.5 — за 1.86. Однако есть и другие варианты: например, ТБ 18.5 за 2.32 или ТМ 18.5 — за 1.59.

Счет 6:0 в одной из партий можно оформить за 3.90.

Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Татьяна Прозорова

Касаткина помучилась в первом круге с Мартиной Тревисан, хотя могла закрыть соперницу без проблем в двух сетах — во второй партии у нее был матчбол при счете 5:3. Однако в решающий момент Дарья сыграла очень собранно — повесила сопернице «баранку».

Теперь противостоять Касаткиной будет дебютантка стадии Татьяна Прозорова, которая в Палермо выиграла первый матч уровня WTA. 19-летняя спортсменка добилась успеха в противостоянии с представительницей Узбекистана Нигиной Абдураимовой (6:3, 6:4).

Что касается предстоящей встречи, то здесь фаворит очевиден, как и итоговый результат — 2:0 в пользу Касаткиной. Единственный вопрос, как много геймов Дарья отдаст сопернице. Думается, после затяжного первого раунда она постарается максимально сохранить силы для следующих матчей и постарается закрыть Прозорову очень быстро.

Рекомендуемая ставка: ТМ 17.5 гейма за 1.86.

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