«Динамо Киев» — «Арис»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 17 августа 2023 года
17 августа «Динамо Киев» и «Арис» сойдутся в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча пройдет в столице Румынии Бухаресте на «Супербет Арене», рассудит соперников австрийский арбитр Себастьян Гисхамер. Начало матча — в 20.00 по московскому времени. В России его не покажут. Игра в Салониках завершилась успехом команды из Греции (1:0).
В букмекерской компании Olimpbet считают номинальных хозяев безоговорочными фаворитами. На победу бело-синих в основное время можно поставить с коэффициентом 1.80, это примерно 52% вероятности. Ничья доступна за 3.63 (27%), успех «Ариса» — за 4.67 (21%).
Верите, что гости преподнесут сюрприз и нанесут киевлянам второе поражение? Ставка в 1000 рублей на клуб из Салоников при благоприятном исходе обернется выплатой в 4670 рублей.
Триумф коллектива Мирчи Луческу с форой (-1) идет за 2.47. Если предполагаете, что желто-черные навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.55.
Уже сейчас вы можете сыграть на выход одной из команд в следующий раунд. Квалификацию «Динамо» оценили в 2.17, «Ариса» — в 1.68.
Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча предлагают взять за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.70.
В первом поединке греки были сильнее и не пропустили (1:0). Обмен точными выстрелами в ответке дали за 2.07, обратный рынок — за 1.76.
Два из трех наиболее возможных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу сухой виктории киевлян:
Прогноз и ставка на матч «Динамо Киев» — «Арис»
Ни один из трех поединков желто-черных в нынешнем отборе Лиги конференций не пробил «верх» по голам. Но и поражений пока не было: «Арарат-Армения» остановили с помощью ничьей на выезде (1:1) и минимальной победы дома (1:0). В первой игре с киевлянами все тоже решил единственный гол — Луис Пальма отличился с пенальти на 69-й минуте. Бело-синие никак не проявили себя в атаке: нанесли по воротам всего пять ударов — до створа долетело только два. Учитывая, что парней из Салоников устроит «мирный» результат, а нападение «Динамо» робеет перед штрафной «Ариса», стоит ждать продолжения на «низовой» тренд греков.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0