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Сегодня, 14:45

PARI стала официальным партнером баскетбольного «Уралмаша»

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Букмекерская компания PARI достигла соглашения о сотрудничестве с клубом «Уралмаш» из Екатеринбурга, который готовится к дебюту в Единой лиге ВТБ. Новый сезон в самом престижном дивизионе российского баскетбола стартует 30 сентября.

В рамках сотрудничества PARI получила статус официального партнера екатеринбургского клуба. В сезоне-2023/24 команда будет выступать в форме с логотипом букмекерской компании. Кроме того, «Уралмаш» предоставит PARI возможности для брендинга на арене и интеграции в клубные digital-ресурсы.

PARI и «Уралмаш» анонсировали подписание партнерского соглашения красочным видеороликом, отсылающим к горнодобывающей промышленности Уральского региона и твердому, стальному характеру местных жителей. Героем ролика стал талисман клуба, кующий стрелку для размещения на металлической цепи. В новом сезоне она будет символом команды, которая ставит перед собой самые высокие цели. Приз в виде цепи со стрелкой будут вручать лучшему игроку «Уралмаша» по итогам каждой игры.

«У PARI уже сложились партнерские отношения с рядом клубов Единой лиги ВТБ. Мы рады усилить свое присутствие в элитном турнире, география которого охватывает не только Россию, но и ближнее зарубежье. Не сомневаемся в том, что «Уралмашу» удастся закрепиться в компании сильнейших баскетбольных команд. Рассчитываем на длительные и плодотворные отношения», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

«В первую очередь выражаю благодарность менеджменту PARI за продуктивный ход переговоров. Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и эффективным. Вместе мы добьемся новых высот», — парировал директор по развитию БК «Уралмаш» Алексей Брег-Брегман.

«Уралмаш» — один из двух клубов-дебютантов Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/24. Екатеринбургская команда дважды подряд, в 2022 и 2023 годах, становилась чемпионом Суперлиги — второго по значимости дивизиона в структуре российского баскетбола. Повышение в Единую лигу ВТБ стало логичным этапом дальнейшего развития клуба.

Помимо «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ компания PARI сотрудничает с клубами «Локомотив-Кубань» из Краснодара и «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

баскетбол
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«Дерри Сити» — «Тобол»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 17 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
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Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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