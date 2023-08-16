PARI стала официальным партнером баскетбольного «Уралмаша»
Букмекерская компания PARI достигла соглашения о сотрудничестве с клубом «Уралмаш» из Екатеринбурга, который готовится к дебюту в Единой лиге ВТБ. Новый сезон в самом престижном дивизионе российского баскетбола стартует 30 сентября.
В рамках сотрудничества PARI получила статус официального партнера екатеринбургского клуба. В сезоне-2023/24 команда будет выступать в форме с логотипом букмекерской компании. Кроме того, «Уралмаш» предоставит PARI возможности для брендинга на арене и интеграции в клубные digital-ресурсы.
PARI и «Уралмаш» анонсировали подписание партнерского соглашения красочным видеороликом, отсылающим к горнодобывающей промышленности Уральского региона и твердому, стальному характеру местных жителей. Героем ролика стал талисман клуба, кующий стрелку для размещения на металлической цепи. В новом сезоне она будет символом команды, которая ставит перед собой самые высокие цели. Приз в виде цепи со стрелкой будут вручать лучшему игроку «Уралмаша» по итогам каждой игры.
«У PARI уже сложились партнерские отношения с рядом клубов Единой лиги ВТБ. Мы рады усилить свое присутствие в элитном турнире, география которого охватывает не только Россию, но и ближнее зарубежье. Не сомневаемся в том, что «Уралмашу» удастся закрепиться в компании сильнейших баскетбольных команд. Рассчитываем на длительные и плодотворные отношения», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.
«В первую очередь выражаю благодарность менеджменту PARI за продуктивный ход переговоров. Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и эффективным. Вместе мы добьемся новых высот», — парировал директор по развитию БК «Уралмаш» Алексей Брег-Брегман.
«Уралмаш» — один из двух клубов-дебютантов Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/24. Екатеринбургская команда дважды подряд, в 2022 и 2023 годах, становилась чемпионом Суперлиги — второго по значимости дивизиона в структуре российского баскетбола. Повышение в Единую лигу ВТБ стало логичным этапом дальнейшего развития клуба.
Помимо «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ компания PARI сотрудничает с клубами «Локомотив-Кубань» из Краснодара и «Пари НН» из Нижнего Новгорода.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0