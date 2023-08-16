PARI стала официальным партнером баскетбольного «Уралмаша»

Букмекерская компания PARI достигла соглашения о сотрудничестве с клубом «Уралмаш» из Екатеринбурга, который готовится к дебюту в Единой лиге ВТБ. Новый сезон в самом престижном дивизионе российского баскетбола стартует 30 сентября.

В рамках сотрудничества PARI получила статус официального партнера екатеринбургского клуба. В сезоне-2023/24 команда будет выступать в форме с логотипом букмекерской компании. Кроме того, «Уралмаш» предоставит PARI возможности для брендинга на арене и интеграции в клубные digital-ресурсы.

PARI и «Уралмаш» анонсировали подписание партнерского соглашения красочным видеороликом, отсылающим к горнодобывающей промышленности Уральского региона и твердому, стальному характеру местных жителей. Героем ролика стал талисман клуба, кующий стрелку для размещения на металлической цепи. В новом сезоне она будет символом команды, которая ставит перед собой самые высокие цели. Приз в виде цепи со стрелкой будут вручать лучшему игроку «Уралмаша» по итогам каждой игры.

«У PARI уже сложились партнерские отношения с рядом клубов Единой лиги ВТБ. Мы рады усилить свое присутствие в элитном турнире, география которого охватывает не только Россию, но и ближнее зарубежье. Не сомневаемся в том, что «Уралмашу» удастся закрепиться в компании сильнейших баскетбольных команд. Рассчитываем на длительные и плодотворные отношения», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

«В первую очередь выражаю благодарность менеджменту PARI за продуктивный ход переговоров. Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и эффективным. Вместе мы добьемся новых высот», — парировал директор по развитию БК «Уралмаш» Алексей Брег-Брегман.

«Уралмаш» — один из двух клубов-дебютантов Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/24. Екатеринбургская команда дважды подряд, в 2022 и 2023 годах, становилась чемпионом Суперлиги — второго по значимости дивизиона в структуре российского баскетбола. Повышение в Единую лигу ВТБ стало логичным этапом дальнейшего развития клуба.

Помимо «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ компания PARI сотрудничает с клубами «Локомотив-Кубань» из Краснодара и «Пари НН» из Нижнего Новгорода.