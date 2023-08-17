Медведев в 2023-м ни разу не вылетал на «мастерсах» раньше четвертьфинала. Пройдет Зверева в Цинциннати?
17 августа старые друзья Даниил Медведев и Александр Зверев сразятся в третьем круге «мастерса» в Цинциннати. Игра начнется не ранее 18.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 9:6 в пользу первой ракетки РФ.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает Медведева серьезным фаворитом игры. На его победу выставлен коэффициент 1.48, что приблизительно 69% вероятности исхода. Успех Зверева доступен за 2.65 (31%).
Ставка в 1000 рублей на немецкого теннисиста в случае его неожиданного выигрыша принесет выплату в 2650 рублей.
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Медведев забрал все три очных матча в этом году, но лишь в одном случае он победил с разницей более двух геймов. Ф1(+2.5) оценен в 2.05, Ф1(+3.5) — в 1.70. Противоположные Ф2(-2.5) и (-3.5) доступны за 1.77 и 2.03 соответственно.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Даниила за 2.28. На открытом харде россиянин немца с таким счетом никогда не обыгрывал. Победа Александра хотя бы в одной партии за 1.63 — значительно более вероятный исход.
Девять из 15 матчей между теннисистами были трехсетовыми. На три партии котировка — 2.30, на две — 1.55.
Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Даниил Медведев
Медведев был слегка нервозен в последние дни: вылетел с турнира в Торонто, ведя в каждой из двух партий против де Минаура, а в Цинциннати бесился из-за ошибок на тренировке и швырял ракетку. Однако в первом же матче в США Даниил продемонстрировал свой высокий уровень — в двух сетах без лишних дерганий разбил Музетти (6:3, 6:2).
Зверев тоже 2:0 одолел Нисиоку, а в первом круге с тем же счетом переиграл Димитрова, но уверенностью от его игры не пахнет. Плюс стоит вспомнить, что в Торонто Саша взял всего три гейма в противостоянии с Давидовичем-Фокиной — тогда он просто развалился.
В этом сезоне Медведев и Зверев встречались трижды, и каждый раз россиянин оказывался сильнее. А на харде он выиграл у немца семь из восьми последних матчей. Плюс не забываем, что Даниил еще ни на одном «мастерсе» в 2023-м не вылетал раньше четвертьфинала.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-2.5) за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0