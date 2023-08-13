«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 13 августа 2023 года
Уже в первом туре АПЛ сойдутся два топ-клуба, проваливших прошлый сезон, — «Челси» и «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр — Энтони Тейлор из Манчестера. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение гостям: коэффициент на триумф мерсисайдцев — 2.35, что составляет около 41% вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за 2.85 (34%), котировка на раздел очков еще выше — 3.65 (26%).
Считаете, что лондонцы успешнее начнут новый сезон? Ставка в 1000 рублей на победу «Челси» при благоприятном исходе принесет 2850 рублей.
Четыре предыдущих столкновения команд закончились нулевыми ничьими — дважды в чемпионате, а также в финалах Кубка Англии и Кубка Лиги. Непоражение синих в предстоящем поединке идет за 1.60.
Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога противостояния выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 8.00;
• 2:1 в пользу гостей — за 9.50;
• виктория хозяев со счетом 2:1 — за 10.0.
Эксперты считают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.35. При этом четыре прошлых матча соперники свели к 0:0, а в 10 последних встречах во всех турнирах лишь дважды пробили отметку в три забитых мяча.
Рынок «обе забьют» идет за 1.50, обратный вариант — за 2.60.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль»
В прошлом сезоне команды выступили слабо: если мерсисайдцы во второй части чемпионата собрались и взлетели хотя бы на пятую строчку, то лондонцы финишировали 14-ми. К новой кампании клубы неслабо обновили составы и теперь у них наверняка уйдет немало времени на то, чтобы сыграться. Друг с другом «Челси» и «Ливерпуль» обычно играют спокойно и выдали четыре нулевых ничьих подряд. Всего же соперники разошлись «миром» в шести последних встречах. А отметку в три забитых мяча на двоих в минувших 10 поединках во всех турнирах пробили только дважды.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.35.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
7
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0