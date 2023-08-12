12 августа мадридский «Реал» начнет путешествие за трофеем ла лиги матчем против «Атлетика» из Бильбао. Встреча команд состоится на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт» и в сервисе «Кинопоиск». Обслужит команды арбитр Хесус Хиль Мансано.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в «Реал», но выставили на его победу довольно высокий коэффициент 2.28. Вероятность такого исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех «Атлетика» — за 3.20 (31%).

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Вариант «ничья или победа хозяев» оценена в 1.67. Баски не дали себя в обиду в двух матчах с «Реалом» из трех последних.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.04. А обмен голами предложен за 1.70.

1:1 за 6.48 — наиболее вероятный точный счет игры, по мнению экспертов.

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