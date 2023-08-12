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«Атлетик» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 12 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Атлетик» — «Реал» 12 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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12 августа мадридский «Реал» начнет путешествие за трофеем ла лиги матчем против «Атлетика» из Бильбао. Встреча команд состоится на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт» и в сервисе «Кинопоиск». Обслужит команды арбитр Хесус Хиль Мансано.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
12 авг, 22:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в «Реал», но выставили на его победу довольно высокий коэффициент 2.28. Вероятность такого исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех «Атлетика» — за 3.20 (31%).

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Вариант «ничья или победа хозяев» оценена в 1.67. Баски не дали себя в обиду в двух матчах с «Реалом» из трех последних.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.04. А обмен голами предложен за 1.70.

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1:1 за 6.48 — наиболее вероятный точный счет игры, по мнению экспертов.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
7
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
8
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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28 тур
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

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И К Ж
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