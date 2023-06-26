Дарья Касаткина — Ангелина Калинина: прогноз на матч WTA Истборн 26 июня 2023 года
26 июня в британском Истборне состоится матч первого круга с участием россиянки Дарьи Касаткиной и украинки Ангелины Калининой. Игра начнется не ранее 15.35 по московскому времени, в России ее не покажут. Счет личных встреч — 2:1 в пользу первой ракетки РФ.
На победу Касаткиной букмекерская компания Olimpbet предлагает поставить с коэффициентом 1.57, что приблизительно 63% вероятности исхода. Калинина идет небольшим аутсайдером, ее успех можно взять за 2.43 (37%).
Ставка в 1000 рублей на украинку в случае ее выигрыша принесет выплату в 2430 рублей.
Эксперты считают, что Касаткина закроет соперницу в двух сетах, хотя в прошлом году в Берлине девушки провели непростой трехсетовый поединок. На счет 2:0 котировка — 2.23.
Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.88, ТМ 21.5 — за 1.85. Заключительные игры теннисисток на прошлой неделе получились «верховыми».
Успех Калининой с форой (+3.5) гейма идет за 1.80, на Касаткину с гандикапом (-3.5) можно поставить за 1.95.
Победу украинки хотя бы в одном сете предложено забрать за 1.60.
Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Ангелина Калинина
Калинина провела уже четыре матча на траве в этом сезоне, но выиграла только по одному на турнирах в Ноттингеме и Бирмингеме. И в первом, и во втором случаях ее остановила одна и та же соперница — британка Харриет Дарт, которая всегда хороша на этом покрытии. Так что в целом у Ангелины получилась неплохая подготовка к соревнованиям в Истборне.
У Касаткиной два поражения подряд: после вылета с «Ролан Гаррос» от Свитолиной она проиграла еще одной Элине — Аванесян. Та встреча в Берлине получилась для россиянки катастрофической, так как она совершила камбэк с 0:2 на 5:2 в решающей партии, а еще имела два матчбола на тай-брейке, но все равно уступила. Дарья сейчас лишь временами показывает стабильный теннис и часто проваливается. Калинина вполне способна воспользоваться расслабленностью россиянки и взять у нее реванш за прошлогоднее поражение на траве.
Рекомендуемая ставка: победа Калининой с форой (+3.5) гейма за 1.80.
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