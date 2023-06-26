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Дарья Касаткина — Ангелина Калинина: прогноз на матч WTA Истборн 26 июня 2023 года

Прогноз на матч WTA Истборн Дарья Касаткина — Ангелина Калинина 26 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Дарья Касаткина.
Фото Getty Images

26 июня в британском Истборне состоится матч первого круга с участием россиянки Дарьи Касаткиной и украинки Ангелины Калининой. Игра начнется не ранее 15.35 по московскому времени, в России ее не покажут. Счет личных встреч — 2:1 в пользу первой ракетки РФ.

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На победу Касаткиной букмекерская компания Olimpbet предлагает поставить с коэффициентом 1.57, что приблизительно 63% вероятности исхода. Калинина идет небольшим аутсайдером, ее успех можно взять за 2.43 (37%).

Ставка в 1000 рублей на украинку в случае ее выигрыша принесет выплату в 2430 рублей.

Эксперты считают, что Касаткина закроет соперницу в двух сетах, хотя в прошлом году в Берлине девушки провели непростой трехсетовый поединок. На счет 2:0 котировка — 2.23.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.88, ТМ 21.5 — за 1.85. Заключительные игры теннисисток на прошлой неделе получились «верховыми».

Успех Калининой с форой (+3.5) гейма идет за 1.80, на Касаткину с гандикапом (-3.5) можно поставить за 1.95.

Победу украинки хотя бы в одном сете предложено забрать за 1.60.

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Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Ангелина Калинина

Калинина провела уже четыре матча на траве в этом сезоне, но выиграла только по одному на турнирах в Ноттингеме и Бирмингеме. И в первом, и во втором случаях ее остановила одна и та же соперница — британка Харриет Дарт, которая всегда хороша на этом покрытии. Так что в целом у Ангелины получилась неплохая подготовка к соревнованиям в Истборне.

У Касаткиной два поражения подряд: после вылета с «Ролан Гаррос» от Свитолиной она проиграла еще одной Элине — Аванесян. Та встреча в Берлине получилась для россиянки катастрофической, так как она совершила камбэк с 0:2 на 5:2 в решающей партии, а еще имела два матчбола на тай-брейке, но все равно уступила. Дарья сейчас лишь временами показывает стабильный теннис и часто проваливается. Калинина вполне способна воспользоваться расслабленностью россиянки и взять у нее реванш за прошлогоднее поражение на траве.

Рекомендуемая ставка: победа Калининой с форой (+3.5) гейма за 1.80.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Ангелина Калинина
Дарья Касаткина
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