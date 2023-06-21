Клиент ФОНБЕТ поверил, что Хорватия с Испанией засушат финал Лиги наций. И выиграл почти 900 000 рублей

В итоге соперники не забили ни одного мяча за 120 минут.

В прошедшее воскресенье, 18 июня, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» состоялся финал Лиги наций. В решающем матче турнира сошлись Хорватия и вице-чемпион последнего розыгрыша — Испания. Фаворитом встречи была «Красная фурия», но клиент букмекерской компании ФОНБЕТ не стал выбирать между командами, а сделал ставку на количество мячей. Он поверил, что соперники засушат игру, и взял ТМ 2.5 за коэффициент 1.77. Сумма ставки составила 490 784 рублей, а выигрыш — 868 688 рублей, ведь соперники не забили ни разу не только в основное, но и в дополнительное время.

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Вообще многие отозвались о финале Лиги наций как о скучнейшем событии. И этих людей можно понять, ведь большинство любителей футбола рассчитывало на голевой фейерверк. По крайней мере, в него хотелось верить по результатам полуфиналов и матча за третье место: в 1/2 Хорватия на пару с Нидерландами забила шесть мячей (четыре в основное время), Испания и Италия — три (2:1), а в игре за бронзу итальянцы победили голландцев 3:2.

Но игра за золото оказалась абсолютно противоположной предыдущим не только с точки зрения забитых мячей, но и в плане созданных моментов. Например, Испания за весь матч нанесла по воротам Доминика Ливаковича 21 удар, но лишь раз попала в створ. А Хорватия отметилась пятью выстрелами в цель при 12 попытках. И только один эпизод можно назвать опасным: на 84-й минуте Фати пробил с семи метров, однако Перишич вынес мяч практически с ленточки.

Впрочем, даже если бы атакующий полузащитник «Барселоны» забил, командам вряд ли удалось бы пробить «верх» по голам. Так что автор ставки на ТМ 2.5 наверняка был абсолютно спокоен — в тот день он выиграл 378 000 рублей чистыми. А победителем турнира в серии пенальти стала Испания.