Клиент ФОНБЕТ поверил, что Хорватия с Испанией засушат финал Лиги наций. И выиграл почти 900 000 рублей
В прошедшее воскресенье, 18 июня, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» состоялся финал Лиги наций. В решающем матче турнира сошлись Хорватия и вице-чемпион последнего розыгрыша — Испания. Фаворитом встречи была «Красная фурия», но клиент букмекерской компании ФОНБЕТ не стал выбирать между командами, а сделал ставку на количество мячей. Он поверил, что соперники засушат игру, и взял ТМ 2.5 за коэффициент 1.77. Сумма ставки составила 490 784 рублей, а выигрыш — 868 688 рублей, ведь соперники не забили ни разу не только в основное, но и в дополнительное время.
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Вообще многие отозвались о финале Лиги наций как о скучнейшем событии. И этих людей можно понять, ведь большинство любителей футбола рассчитывало на голевой фейерверк. По крайней мере, в него хотелось верить по результатам полуфиналов и матча за третье место: в 1/2 Хорватия на пару с Нидерландами забила шесть мячей (четыре в основное время), Испания и Италия — три (2:1), а в игре за бронзу итальянцы победили голландцев 3:2.
Но игра за золото оказалась абсолютно противоположной предыдущим не только с точки зрения забитых мячей, но и в плане созданных моментов. Например, Испания за весь матч нанесла по воротам Доминика Ливаковича 21 удар, но лишь раз попала в створ. А Хорватия отметилась пятью выстрелами в цель при 12 попытках. И только один эпизод можно назвать опасным: на 84-й минуте Фати пробил с семи метров, однако Перишич вынес мяч практически с ленточки.
Впрочем, даже если бы атакующий полузащитник «Барселоны» забил, командам вряд ли удалось бы пробить «верх» по голам. Так что автор ставки на ТМ 2.5 наверняка был абсолютно спокоен — в тот день он выиграл 378 000 рублей чистыми. А победителем турнира в серии пенальти стала Испания.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9