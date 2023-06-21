Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Клиент ФОНБЕТ поверил, что Хорватия с Испанией засушат финал Лиги наций. И выиграл почти 900 000 рублей

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лука Модрич.
Фото Getty Images
В итоге соперники не забили ни одного мяча за 120 минут.

В прошедшее воскресенье, 18 июня, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» состоялся финал Лиги наций. В решающем матче турнира сошлись Хорватия и вице-чемпион последнего розыгрыша — Испания. Фаворитом встречи была «Красная фурия», но клиент букмекерской компании ФОНБЕТ не стал выбирать между командами, а сделал ставку на количество мячей. Он поверил, что соперники засушат игру, и взял ТМ 2.5 за коэффициент 1.77. Сумма ставки составила 490 784 рублей, а выигрыш — 868 688 рублей, ведь соперники не забили ни разу не только в основное, но и в дополнительное время.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

Вообще многие отозвались о финале Лиги наций как о скучнейшем событии. И этих людей можно понять, ведь большинство любителей футбола рассчитывало на голевой фейерверк. По крайней мере, в него хотелось верить по результатам полуфиналов и матча за третье место: в 1/2 Хорватия на пару с Нидерландами забила шесть мячей (четыре в основное время), Испания и Италия — три (2:1), а в игре за бронзу итальянцы победили голландцев 3:2.

Новак Джокович. Клиент ФОНБЕТ угадал победителей «Ролан Гаррос» и Кубка России. Его выигрыш составил почти миллион рублей

Но игра за золото оказалась абсолютно противоположной предыдущим не только с точки зрения забитых мячей, но и в плане созданных моментов. Например, Испания за весь матч нанесла по воротам Доминика Ливаковича 21 удар, но лишь раз попала в створ. А Хорватия отметилась пятью выстрелами в цель при 12 попытках. И только один эпизод можно назвать опасным: на 84-й минуте Фати пробил с семи метров, однако Перишич вынес мяч практически с ленточки.

Впрочем, даже если бы атакующий полузащитник «Барселоны» забил, командам вряд ли удалось бы пробить «верх» по голам. Так что автор ставки на ТМ 2.5 наверняка был абсолютно спокоен — в тот день он выиграл 378 000 рублей чистыми. А победителем турнира в серии пенальти стала Испания.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
В Саратове два подростка выпали из окна пятого этажа
Польский офицер заявил о безразличии насильно призванных в ВСУ на учениях
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итоги Кубка России в PARI: «Краснодар» стал самым популярным клубом среди игроков, «Спартак» шел третьим фаворитом на титул
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости