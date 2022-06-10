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Сегодня, 13:15

Австрия — Франция: прогноз на матч Лиги наций 10 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Австрия — Франция 10 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе и Карим Бензема.
Фото Global Look Press

10 июня в матче третьего тура группового этапа Лиги наций Австрия примет сборную Франции. Игра пройдет на стадионе «Эрнст Хаппель» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт». Анастасиос Сидиропулос из Греции — главный арбитр встречи.

Лига наций A. Группа 1
10 июн, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
Франция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в команду Дидье Дешама. Поставить на то, что Франция победит, можно за 1.83, это примерно 57% вероятности. Коэффициент на победу Австрии — 4.70 (21%), на ничью — 3.60 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный исход в случае «мирного» исхода выплата составит 3600 рублей.

Условие «хозяева не проиграют» идет за 2.04.

Вариант «обе забьют» зашел в шести из предыдущих десяти матчей обеих сборных. Поставить на то, что отличатся обе команды, можно за 2.15.

В семи из десяти прошедших матчей при участии сборной Австрии было забито три мяча и больше. У Франции таких игр было шесть. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.00, обратный исход — за 1.87.

Добавить интриги можно при помощи форы: например, Ф1(+1.5) идет за 1.40, а Ф2(-1.5) — за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет матча — победа Франции 1:0 за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч Австрия — Франция

Австрия уничтожила Хорватию на выезде, но проиграла Дании дома. Команда Ральфа Рангника очень нестабильна — у нее и раньше победы сменялись поражениями.

С Францией все сложнее. Она пока не выиграла вообще ни одного матча и не показывает того легкого и взрывного футбола, которым гордятся болельщики «Трехцветных». Но время поджимает, и половина пути на групповом этапе Лиги наций почти пройдена. Пора набрать три очка, чтобы пуститься в погоню за Данией.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.83.

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Дания — Хорватия: прогноз на матч Лиги наций 10 июня 2022 года

Дания — Хорватия: где смотреть матч Лиги наций 10 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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