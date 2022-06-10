10 июня в матче третьего тура группового этапа Лиги наций Австрия примет сборную Франции. Игра пройдет на стадионе «Эрнст Хаппель» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт». Анастасиос Сидиропулос из Греции — главный арбитр встречи.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в команду Дидье Дешама. Поставить на то, что Франция победит, можно за 1.83, это примерно 57% вероятности. Коэффициент на победу Австрии — 4.70 (21%), на ничью — 3.60 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный исход в случае «мирного» исхода выплата составит 3600 рублей.

Условие «хозяева не проиграют» идет за 2.04.

Вариант «обе забьют» зашел в шести из предыдущих десяти матчей обеих сборных. Поставить на то, что отличатся обе команды, можно за 2.15.

В семи из десяти прошедших матчей при участии сборной Австрии было забито три мяча и больше. У Франции таких игр было шесть. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.00, обратный исход — за 1.87.

Добавить интриги можно при помощи форы: например, Ф1(+1.5) идет за 1.40, а Ф2(-1.5) — за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет матча — победа Франции 1:0 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч Австрия — Франция

Австрия уничтожила Хорватию на выезде, но проиграла Дании дома. Команда Ральфа Рангника очень нестабильна — у нее и раньше победы сменялись поражениями.

С Францией все сложнее. Она пока не выиграла вообще ни одного матча и не показывает того легкого и взрывного футбола, которым гордятся болельщики «Трехцветных». Но время поджимает, и половина пути на групповом этапе Лиги наций почти пройдена. Пора набрать три очка, чтобы пуститься в погоню за Данией.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.83.