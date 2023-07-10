Даниил Медведев — Иржи Легечка: прогноз на матч Уимблдона 10 июля 2023 года
10 июля первая ракетка России Даниил Медведев зарубится за выход в четвертьфинал Уимблдона с чехом Иржи Легечкой. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени. Легально в России турнир не показывают. Ранее спортсмены никогда не встречались друг с другом.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают безоговорочным фаворитом третий номер мирового рейтинга: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.26, вероятность такого итога — примерно 76%. Выигрыш Легечки оценен в 3.99 (24%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу чешского спортсмена принесет выплату в 3990 рублей.
Тотал больше 37.5 гейма доступен за 1.82, ТМ 37.5 — за 1.99.
Триумф Медведева с форой (-5.5) гейма предложен за 2.06. Если верите в бойцовские качества Иржи, возьмите Ф2(+5.5) за 1.79.
Правда, эксперты считают, что Даниил управится за три сета и зачехлит оппонента всухую (3:0) — это самый популярный исход поединка, а идет он за 2.16.
Если в игре случится тай-брейк, сыграет ставка с котировкой 1.61. Обратный рынок дали за 2.22.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Иржи Легечка
Третья ракетка мира летит по сетке британского «мейджора» в доминирующем стиле. В первых трех раундах россиянин отдал только один сет — Мартону Фучовичу. А до этого в трех партиях расправился с неудобными для себя Адрианом Маннарино и Артуром Фери.
Теперь же Медведева ждет встреча с 37-м номером рейтинга из Чехии. И проблемы с ним у Даниила вряд ли возникнут. В предыдущем круге Легечка выдал яркий пятисетовик с Томми Полом. Изматывающий поединок с американцем отнял у 21-летнего спортсмена слишком много сил. Выдать второй подряд перформанс, да еще и с игроком явно иного уровня, у Иржи не получится. Особенно если учитывать текущую форму русского теннисиста.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева со счетом 3:0 за 2.16.
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15
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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