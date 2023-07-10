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Екатерина Александрова — Арина Соболенко: прогноз на матч Уимблдона 10 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Екатерина Александрова — Арина Соболенко 10 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

10 июля россиянка Екатерина Александрова в 1/8 финала Уимблдона сыграет со второй ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко. Девушки выйдут на корт не ранее 17.00 по московскому времени, увидеть игру в прямом эфире в России не получится. Счет личных встреч между спортсменками ничейный — 2:2.

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Букмекерская компания Olimpbet уверена в легкой победе Соболенко, коэффициент на белоруску — 1.40, что составляет около 68% вероятности. Триумф Александровой идет за 3.04 (32%).

Две последние очные разборки остались за теннисисткой из России. Ставка в 1000 рублей на Екатерину в случае ее третьего подряд выигрыша принесет 3040 рублей.

Аналитики назвали счет 2:0 в пользу Арины наиболее возможным итогом встречи, он доступен за 2.01. Правда, предыдущая встреча соперниц на траве завершилась сухой викторией 21-й ракетки мира. Повторение этого результата оценили в 4.70.

Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.76, ТМ 21.5 — за 2.07.

Викторию белоруски с форой (-3.5) можно взять за 1.95, а успех россиянки с гандикапом (+5.5) — за 1.88.

Эксперты не верят в то, что в матче будет тай-брейк: этот вариант дали за 2.74. Обратный рынок — за 1.42.

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Прогноз и ставка на матч Екатерина Александрова — Арина Соболенко

Вторая ракетка мира встретится с теннисисткой из России во втором круге подряд: в третьем круге белоруска в двух сетах зачехлила Анну Блинкову. А до этого в трех партиях обыграла Варвару Грачеву, которая еще до марта 2023 года тоже представляла Россию.

Кажется, только сейчас Арину ждет самая серьезная проверка в турнире: Александрова была сильнее Соболенко в двух матчах подряд, последний из которых прошел как раз на траве. На пути в четвертый раунд Екатерина отдала лишь один сет. Похоже, нас ждет упорный поединок, преуспеть в котором может отнюдь не фаворитка.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 сета за 2.33.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Арина Соболенко
Екатерина Александрова
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