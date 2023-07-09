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Роман Сафиуллин — Денис Шаповалов: прогноз на матч Уимблдона 9 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Роман Сафиуллин — Денис Шаповалов 9 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Денис Шаповалов на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press

9 июля в матче четвертого круга Уимблдона схлестнутся россиянин Роман Сафиуллин и Денис Шаповалов. Игра начнется не ранее 13.00 по московскому времени, в России легально не показывают турнир. Теннисисты встречались уже дважды, преимущество в личных встречах на стороне представителя Канады (2:0).

Андрей Рублей на&nbsp;Уимблдоне-2023. Прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублев — Александр Бублик 9 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Шаповалову: коэффициент на его успех — 1.64, что составляет примерно 58% вероятности. Триумф Сафиуллина доступен с котировкой 2.29 (42%).

Ждете, что поединок закончится в пользу россиянина? Ставка в 1000 рублей на Романа при благоприятном результате принесет 2290 рублей.

Вот только эксперты больше склоняются к победе канадца: его сухая виктория (3:0) можно оформить за 3.45.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф2(-1.5) дана за 1.76, Ф1(1.5) — за 2.07;

• Ф2(-2.5) идет за 1.93, Ф1(2.5) — за 1.89.

Аналитики считают, что игра может затянуться: тотал геймов больше 39.5 можно взять за 1.76, ТМ 39.5 — за 2.08.

Тотал больше 3.5 сетов оценен в 1.43, ТМ 3.5 — в 2.70.

Поставить на тай-брейк можно за 1.43, обратный вариант предложен за 2.67. В прошлом раунде тай-брейки происходили в матчах обоих спортсменов.

Новак Джокович на&nbsp;Уимблдоне-2023. Хуберт Хуркач — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 9 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Роман Сафиуллин — Денис Шаповалов

Канадец — 29-я ракетка мира и явный фаворит предстоящего поединка. В 2021 году он добрался до полуфинала Уимблдона, а также имеет преимущество над россиянином в личных встречах (2:0). Для Сафиуллина же выход в четвертый раунд турнира — лучший показатель в карьере.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова за 1.64.

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Хуберт Хуркач — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 9 июля 2023 года
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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