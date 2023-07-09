Роман Сафиуллин — Денис Шаповалов: прогноз на матч Уимблдона 9 июля 2023 года
9 июля в матче четвертого круга Уимблдона схлестнутся россиянин Роман Сафиуллин и Денис Шаповалов. Игра начнется не ранее 13.00 по московскому времени, в России легально не показывают турнир. Теннисисты встречались уже дважды, преимущество в личных встречах на стороне представителя Канады (2:0).
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Шаповалову: коэффициент на его успех — 1.64, что составляет примерно 58% вероятности. Триумф Сафиуллина доступен с котировкой 2.29 (42%).
Ждете, что поединок закончится в пользу россиянина? Ставка в 1000 рублей на Романа при благоприятном результате принесет 2290 рублей.
Вот только эксперты больше склоняются к победе канадца: его сухая виктория (3:0) можно оформить за 3.45.
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф2(-1.5) дана за 1.76, Ф1(1.5) — за 2.07;
• Ф2(-2.5) идет за 1.93, Ф1(2.5) — за 1.89.
Аналитики считают, что игра может затянуться: тотал геймов больше 39.5 можно взять за 1.76, ТМ 39.5 — за 2.08.
Тотал больше 3.5 сетов оценен в 1.43, ТМ 3.5 — в 2.70.
Поставить на тай-брейк можно за 1.43, обратный вариант предложен за 2.67. В прошлом раунде тай-брейки происходили в матчах обоих спортсменов.
Прогноз и ставка на матч Уимблдона Роман Сафиуллин — Денис Шаповалов
Канадец — 29-я ракетка мира и явный фаворит предстоящего поединка. В 2021 году он добрался до полуфинала Уимблдона, а также имеет преимущество над россиянином в личных встречах (2:0). Для Сафиуллина же выход в четвертый раунд турнира — лучший показатель в карьере.
Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова за 1.64.
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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