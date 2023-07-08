Для «Ференцвароша» это первый матч в сезоне.

11 июля команда Станислава Черчесова «Ференцварош» начнет путь в квалификации Лиги чемпионов. Соперник «Зеленых орлов» в первом отборочном раунде — «КИ Клаксвик» с Фарерских островов. Первый матч пройдет в Клаксвике на стадионе «Ви Джупумуйрар» и начнется в 19.45 по московскому времени. Главный арбитр — Юрий Фришер из Эстонии.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» — «Ференцварош» 11 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение чемпиону Венгрии: поставить на успех гостей можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 67% вероятности. Выигрыш фарерцев доступен за 7.00 (13%) — это наименее возможный исход. Котировка на ничью — 4.50 (20%).

Эксперты сомневаются даже в том, что «Клаксвик» сможет хотя бы не проиграть: этот рынок оценен в 2.75. При этом команды ранее никогда не пересекались друг с другом, а хозяева подошли к матчу на серии из 11 побед.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи говорят в пользу «Ференцвароша»:

• 2:0 — за 7.00;

• 1:0 — за 7.50;

• 2:1 — за 8.50.

Аналитики ожидают яркое противостояние: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.05. В прошлом сезоне клубы тоже стартовали с первого этапа квалификации и подарили результативные поединки: венгры разделались с «Тоболом» (0:0 и 5:1), «Клаксвик» не прошел «Буде-Глимт» (0:3 и 3:1).

Рынок на обмен точными попаданиями предложен за 1.93, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.87.

«КИ Клаксвик» — «Ференцварош»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 11 июля 2023 года

Обе команды — чемпионы своих стран, но венгерская лига все же намного престижнее. В рейтинге УЕФА Венгрия опережает Фарерские острова на 18 позиций. О разнице в классе говорят и данные статистического сайта Transfermarkt: состав «Ференцвароша» оценивается в 18.4 раз дороже.

При этом «КИ Клаксвик» — доминирующий чемпион своей страны. Клуб близок к третьему триумфу в лиге подряд: в текущем сезоне (играют по системе весна-осень) одержал 16 побед в 16 турах и оторвался от второго места на 12 очков. Правда, в еврокубках коллектив Магне Хосета выступает не так удачно — «Клаксвик» ни разу не выступал на групповом этапе континентальных турниров, хотя регулярно участвует в квалификации.

«Ференцварош» тоже доминирует в Венгрии — выиграл пять чемпионских титулов подряд, два из которых под руководством Черчесова. В сезоне-2022/23 «зеленые орлы» удачно выступили и в еврокубках. Да, из ЛЧ вылетели в третьем раунде квалификации, зато в Лиге Европы дошли до 1/8 финала, где уступили сильному «Байеру».

В нынешнем сезоне команда Черчесова не сыграла еще ни одного официального матча, зато провела активную трансферную кампанию. «Ференцварош» пополнили девять футболистов — в том числе действующие игроки национальных сборных Туниса и Венгрии.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» — «Ференцварош»

«Зеленые орлы» выглядят однозначными фаворитами, но все же могут испытать проблемы в предстоящем поединке. Для «Ференцвароша» игра станет первой официальной в новом сезоне, предыдущий закончился еще в мае. «КИ Клаксвик» же набрал отличную форму и находится посреди успешной кампании — движется на серии из 11 побед. К тому же дома клуб с Фарерских островов выступает неплохо: в прошлом заходе в еврокубковую квалификацию не проиграл ни одной встречи на «Ви Джупумуйрар» (две виктории).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.