Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«КИ Клаксвик» — «Ференцварош»: Черчесов не без проблем стартует в Лиге чемпионов

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» — «Ференцварош» 11 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Черчесов, главный тренер «Ференцвароша».
Фото Global Look Press
Для «Ференцвароша» это первый матч в сезоне.

11 июля команда Станислава Черчесова «Ференцварош» начнет путь в квалификации Лиги чемпионов. Соперник «Зеленых орлов» в первом отборочном раунде — «КИ Клаксвик» с Фарерских островов. Первый матч пройдет в Клаксвике на стадионе «Ви Джупумуйрар» и начнется в 19.45 по московскому времени. Главный арбитр — Юрий Фришер из Эстонии.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
11 июл, 21:45. Vid Djupumyrar (Клаксвик)
Клаксвик
Ференцварош

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» — «Ференцварош» 11 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение чемпиону Венгрии: поставить на успех гостей можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 67% вероятности. Выигрыш фарерцев доступен за 7.00 (13%) — это наименее возможный исход. Котировка на ничью — 4.50 (20%).

Эксперты сомневаются даже в том, что «Клаксвик» сможет хотя бы не проиграть: этот рынок оценен в 2.75. При этом команды ранее никогда не пересекались друг с другом, а хозяева подошли к матчу на серии из 11 побед.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи говорят в пользу «Ференцвароша»:

• 2:0 — за 7.00;

• 1:0 — за 7.50;

• 2:1 — за 8.50.

Даниил Медведев. Даниил Медведев — Мартон Фучович: первая ракетка России легко пройдет самого мускулистого игрока ATP?

Аналитики ожидают яркое противостояние: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.05. В прошлом сезоне клубы тоже стартовали с первого этапа квалификации и подарили результативные поединки: венгры разделались с «Тоболом» (0:0 и 5:1), «Клаксвик» не прошел «Буде-Глимт» (0:3 и 3:1).

Рынок на обмен точными попаданиями предложен за 1.93, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.87.

«КИ Клаксвик» — «Ференцварош»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 11 июля 2023 года

Обе команды — чемпионы своих стран, но венгерская лига все же намного престижнее. В рейтинге УЕФА Венгрия опережает Фарерские острова на 18 позиций. О разнице в классе говорят и данные статистического сайта Transfermarkt: состав «Ференцвароша» оценивается в 18.4 раз дороже.

Маттео Берреттини. Клиент ФОНБЕТ поверил в камбэк Берреттини и выиграл 1,5 млн рублей. У него доехал экспресс из восьми событий

При этом «КИ Клаксвик» — доминирующий чемпион своей страны. Клуб близок к третьему триумфу в лиге подряд: в текущем сезоне (играют по системе весна-осень) одержал 16 побед в 16 турах и оторвался от второго места на 12 очков. Правда, в еврокубках коллектив Магне Хосета выступает не так удачно — «Клаксвик» ни разу не выступал на групповом этапе континентальных турниров, хотя регулярно участвует в квалификации.

«Ференцварош» тоже доминирует в Венгрии — выиграл пять чемпионских титулов подряд, два из которых под руководством Черчесова. В сезоне-2022/23 «зеленые орлы» удачно выступили и в еврокубках. Да, из ЛЧ вылетели в третьем раунде квалификации, зато в Лиге Европы дошли до 1/8 финала, где уступили сильному «Байеру».

В нынешнем сезоне команда Черчесова не сыграла еще ни одного официального матча, зато провела активную трансферную кампанию. «Ференцварош» пополнили девять футболистов — в том числе действующие игроки национальных сборных Туниса и Венгрии.

Абель Руис и&nbsp;Серхио Гомес (сборная Испании). Англия — Испания: самые яркие сборные молодежного Евро устроят шоу в финале

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» — «Ференцварош»

«Зеленые орлы» выглядят однозначными фаворитами, но все же могут испытать проблемы в предстоящем поединке. Для «Ференцвароша» игра станет первой официальной в новом сезоне, предыдущий закончился еще в мае. «КИ Клаксвик» же набрал отличную форму и находится посреди успешной кампании — движется на серии из 11 побед. К тому же дома клуб с Фарерских островов выступает неплохо: в прошлом заходе в еврокубковую квалификацию не проиграл ни одной встречи на «Ви Джупумуйрар» (две виктории).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
Киркоров опубликовал первое фото после смены имиджа
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Что творит СКА, где будет играть Иван Федотов и трансферы. Лайв о событиях КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Црвена Звезда» — явный фаворит матча против «Нефтчи». Новая победа сделает ее лидером Кубка PARI Премьер
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости