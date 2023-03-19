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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 19 марта 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 19 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА в матче с «Северсталью».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

19 марта ЦСКА и «Локомотив» проведут второй матч полуфинальной серии Западной конференции КХЛ. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME. Эфир стартует в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.04, вероятность — примерно 48%. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за чуть большие 3.65 (25%).

Думаете, что команды не определят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3650 рублей.

Вы можете поставить на победу любой из команд с учетом овертайма: триумф хозяев идет за 1.58, гостей — за 2.37.

Также сразу доступны рынки на проход коллективов в следующий раунд. Выход ЦСКА в финал Западной конференции можно взять за 1.30, «Локомотива» — за 3.50.

Стартовую игру серии москвичи выиграли 2:0. Аналитики не ждут большого количества голов и от предстоящего матча: тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.31, ТМ 4.5 — в 1.61.

Поставить на наличие овертайма можно за 3.65, обратный рынок идет за 1.28.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив»

В первой игре команды действовали осторожно и за три периода выжали лишь две шайбы, причем отличались исключительно армейцы и только в третьей двадцатиминутке. Невысокая результативность — норма для поздних стадий плей-офф КХЛ, сейчас в противостоянии ЦСКА и «Локо» определяется финалист Западной конференции. К примеру, в прошлом сезоне за девять матчей обоих полуфинальных пар «Запада» команды в пяти матчах забрасывали меньше пяти шайб за игру.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.61.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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