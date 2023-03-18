«Барселона» — «Реал»: Бензема и Левандовски инициируют бурю голов в класико
19 марта состоится уже четвертое класико в сезоне-2022/23 — «Барселона» и «Реал» встретятся в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на арене каталонцев «Спотифай Камп Ноу», арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Реал» 19 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 2.18, что составляет примерно 45% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 3.40 (28%), ничья идет за близкие 3.55 (27%).
Команды встречались в этом сезоне уже трижды: по разу в Кубке Испании, Суперкубке и чемпионате. Пока преимущество на стороне «Барсы» — команда Хави выиграла два матча при одном поражении. Поставить на то, что бланкос как минимум не уступят в предстоящей игре, можно за 1.72.
Также вы можете самостоятельно смоделировать рынок на точный счет: например, на ничью 1:1 предложен коэффициент 7.00.
В линии доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 4.00, Ф2(+1.5) — за 1.25;
• Ф2(-1.5) можно взять за 6.80, Ф1(+1.5) — за 1.10.
Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.95. В двух из трех игр текущего сезона соперники забивали друг другу по четыре мяча и лишь в кубковом полуфинале оформили один гол на двоих.
Вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена в 1.73, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.15. Рынок на обоюдные голы зашел в двух из трех класико в этом сезоне.
«Барселона» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 19 марта 2023 года
Каталонцы уверенно лидируют в чемпионате Испании, но мадридцы в случае победы в класико обострят интригу — отрыв сине-гранатовых сократится до шести очков. Но «Барса» практически не теряет баллы в ла лиге: за 25 туров оформила 21 победу, дважды уступила и столько же раз сыграла вничью. Одно из поражений команде Хави нанес как раз «Реал» в первом круге (3:1).
Мадридцы допускают ошибки гораздо чаще: за 25 туров оформили только 17 побед, а в двух из трех последних туров ла лиги скатали ничьи. Поэтому соперников по класико и разделяют девять очков в таблице. При этом от третьей строчки коллектив Карло Анчелотти оторвался достаточно комфортно — «Атлетико» позади на восемь баллов.
Команды много забивают в чемпионате: «Реал» — самая результативная команда ла лиги, «Барселона» отстала от извечного соперника на три забитых мяча. Бланкос за 25 туров наколотили 50 мячей — ровно два гола в среднем за игру. Каталонцы оформили 47 взятий ворот (1.88 за матч).
Правда, каталонцы за три последних тура ла лиги выдавили лишь два гола и ни разу не забили больше одного мяча за 90 минут. Ждете прорыва от Роберта Левандовски и Рафиньи? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 2.05, ИТМ1 (1.5) — за 1.77.
У команд есть несколько потерь: у «Барсы» не сыграют Усман Дембеле и Педри, у «Реала» — Ферлан Менди и Давид Алаба. Все эти футболисты, когда здоровы, обычно выходят в основе своих коллективов. При этом у бланкос после очередного повреждения восстановился Карим Бензема, который пропустил прошлый тур ла лиги, а в середине недели уже приговорил «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Реал»
Команды часто играют друг с другом результативно: в семи из последних 10 официальных игр во всех турнирах заколачивали минимум три гола на двоих. Также два из трех класико в этом сезоне оппоненты закончили со счетом 3:1 (в пользу разных коллективов). Здоровы главные бомбардиры «Реала» и «Барселоны» — Винисиус, Бензема и Левандовски. Француз и бразилец в этом сезоне отгрузили по 19 мячей, поляк — 25.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3