Соперники уже устроили два ярких матча в этом сезоне.

19 марта состоится уже четвертое класико в сезоне-2022/23 — «Барселона» и «Реал» встретятся в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на арене каталонцев «Спотифай Камп Ноу», арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Реал» 19 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 2.18, что составляет примерно 45% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 3.40 (28%), ничья идет за близкие 3.55 (27%).

Команды встречались в этом сезоне уже трижды: по разу в Кубке Испании, Суперкубке и чемпионате. Пока преимущество на стороне «Барсы» — команда Хави выиграла два матча при одном поражении. Поставить на то, что бланкос как минимум не уступят в предстоящей игре, можно за 1.72.

Также вы можете самостоятельно смоделировать рынок на точный счет: например, на ничью 1:1 предложен коэффициент 7.00.

В линии доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.00, Ф2(+1.5) — за 1.25;

• Ф2(-1.5) можно взять за 6.80, Ф1(+1.5) — за 1.10.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.95. В двух из трех игр текущего сезона соперники забивали друг другу по четыре мяча и лишь в кубковом полуфинале оформили один гол на двоих.

Вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена в 1.73, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.15. Рынок на обоюдные голы зашел в двух из трех класико в этом сезоне.

«Барселона» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 19 марта 2023 года

Каталонцы уверенно лидируют в чемпионате Испании, но мадридцы в случае победы в класико обострят интригу — отрыв сине-гранатовых сократится до шести очков. Но «Барса» практически не теряет баллы в ла лиге: за 25 туров оформила 21 победу, дважды уступила и столько же раз сыграла вничью. Одно из поражений команде Хави нанес как раз «Реал» в первом круге (3:1).

Мадридцы допускают ошибки гораздо чаще: за 25 туров оформили только 17 побед, а в двух из трех последних туров ла лиги скатали ничьи. Поэтому соперников по класико и разделяют девять очков в таблице. При этом от третьей строчки коллектив Карло Анчелотти оторвался достаточно комфортно — «Атлетико» позади на восемь баллов.

Команды много забивают в чемпионате: «Реал» — самая результативная команда ла лиги, «Барселона» отстала от извечного соперника на три забитых мяча. Бланкос за 25 туров наколотили 50 мячей — ровно два гола в среднем за игру. Каталонцы оформили 47 взятий ворот (1.88 за матч).

Правда, каталонцы за три последних тура ла лиги выдавили лишь два гола и ни разу не забили больше одного мяча за 90 минут. Ждете прорыва от Роберта Левандовски и Рафиньи? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 2.05, ИТМ1 (1.5) — за 1.77.

У команд есть несколько потерь: у «Барсы» не сыграют Усман Дембеле и Педри, у «Реала» — Ферлан Менди и Давид Алаба. Все эти футболисты, когда здоровы, обычно выходят в основе своих коллективов. При этом у бланкос после очередного повреждения восстановился Карим Бензема, который пропустил прошлый тур ла лиги, а в середине недели уже приговорил «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Реал»

Команды часто играют друг с другом результативно: в семи из последних 10 официальных игр во всех турнирах заколачивали минимум три гола на двоих. Также два из трех класико в этом сезоне оппоненты закончили со счетом 3:1 (в пользу разных коллективов). Здоровы главные бомбардиры «Реала» и «Барселоны» — Винисиус, Бензема и Левандовски. Француз и бразилец в этом сезоне отгрузили по 19 мячей, поляк — 25.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.