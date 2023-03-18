Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Ювентус» 19 марта 2023 года

Команды часто забывают в очных матчах, что такое яркий футбол.

В 27-м туре чемпионата Италии встретятся два топ-клуба — «Интер» и «Ювентус». Матч пройдет 19 марта на стадионе «Джузеппе Меацца», арбитр Даниэле Киффи даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Ювентус» 19 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.01, вероятность — около 49%. Успех «Старой синьоры» предложен за 3.99 (24%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 3.49 (27%).

Команды встречались в этом сезоне в 13-м туре чемпионата: тогда «бьянконери» дома уверенно победили 2:0, но в предстоящей игре считаются серьезными аутсайдерами. Поставить на то, что коллектив Макса Аллегри как минимум не уступит «Интеру», можно за 1.85.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа хозяев 1:0 — за 6.81;

• ничья 0:0 — за 7.35.

Соперники входят в топ-3 чемпионата Италии по результативности: «Интер» наколотил 47 голов за 26 матчей, «Ювентус» — 44. При этом аналитики сомневаются, что их очная встреча получится яркой. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.74.

Рынок на голы от обеих команд доступен за 1.95, «обе забьют — нет» идет за 1.86. Из последних десяти очных матчей соперников во всех турнирах эта ставка сыграла лишь в половине случаев.

«Интер» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча серии А 19 марта 2023 года

Оба коллектива за 26 туров чемпионата оформили по 16 побед. Но при этом в турнирной таблице между ними пропасть: «Интер» идет вторым с 50 баллами и борется за прямую путевку в Лигу чемпионов, «Ювентус» из-за 15-очкового штрафа ползет седьмым и старается попасть хотя бы в какие-нибудь еврокубки.

В середине недели соперники провели успешные матчи в континентальных турнирах: «нерадзурри» выковали нулевую ничью с «Порту» и прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2011 года, «бьянконери» разбили «Фрайбург» 2:0 и выскочили в четвертьфинал Лиги Европы.

Также оппоненты являются одними из самых забивающих в серии А. «Интер» настрелял 47 мячей за 26 туров, в среднем это 1.8 гола за игру. «Ювентус» оформил 44 мяча за такое же количество матчей, это в среднем 1.7 гола за тур. При этом черно-синие за последние три матча лишь однажды вонзили за игру больше одного мяча — забили два «Лечче».

Считаете, что в предстоящей игре хозяева будут действовать ярче? Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 гола можно взять за 2.17, ИТМ1 (1.5) — за 1.71.

Команды не только мощно атакуют, но и неплохо обороняются. «Старая синьора» — третья в серии А по пропущенным мячам: получила в свои ворота лишь 22 гола. Также «Ювентус» — настоящий специалист по сухим матчам: в этом сезоне провел уже 19 таких игр во всех турнирах. «Интер» защищается чуть хуже: за 26 туров чемпионата пропустил 30 мячей — это шестой показатель в чемпионате.

Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Ювентус»

Несмотря на общую высокую результативность в серии А, друг с другом команды играют не слишком ярко: больше двух мячей за матч они забили лишь трижды за последние 10 встреч в чемпионате. Также команда Симоне Индзаги в последнее время сильно сбавила в атаке: всего один раз за пять последних матчей во всех турнирах оформила больше одного гола. Также не стоит забывать, что оба коллектива хороши в обороне, а «Ювентус» в чемпионате вообще пропускает в среднем меньше гола за игру.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.74.