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«Рубин» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 5 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Спартак» 5 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Кристофер Мартинс.
Фото Global Look Press

5 августа в третьем туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет с казанским «Рубином». Стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит на «Ак Барс Арене» в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире встреча с 17.25 мск будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Спартак

«Спартак» — весомый фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победа красно-белых оценена коэффициентом 2.14, вероятность — примерно 46%. Ничья идет за 3.68 (25%), успех «Рубина» — за 3.38 (29%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их очередной победы принесет выплату в 2140 рублей, а чистая прибыль составит 1140 рублей.

Вариант «победа «Рубина» или ничья» предложен за 1.74. Также можете подстраховать хозяев с форой (+1) за значительно более скромные 1.39.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.

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«Спартак» имел почти двукратное преимущество по ударам во всех трех матчах на старте сезона. На то, что красно-белые одолеют попаданиям в створ «Рубин», котировка — 1.60. На пять и более точных ударов гостей предложено поставить за 2.31.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Спартака»:

  • ничья 1:1 — за 6.40;

  • 2:1 в пользу гостей — за 8.00;

  • 1:0 — за 9.25.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
1
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«Крылья Советов» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 5 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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