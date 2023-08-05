«Рубин» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 5 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
5 августа в третьем туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет с казанским «Рубином». Стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит на «Ак Барс Арене» в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире встреча с 17.25 мск будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».
«Спартак» — весомый фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победа красно-белых оценена коэффициентом 2.14, вероятность — примерно 46%. Ничья идет за 3.68 (25%), успех «Рубина» — за 3.38 (29%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их очередной победы принесет выплату в 2140 рублей, а чистая прибыль составит 1140 рублей.
Вариант «победа «Рубина» или ничья» предложен за 1.74. Также можете подстраховать хозяев с форой (+1) за значительно более скромные 1.39.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.
«Спартак» имел почти двукратное преимущество по ударам во всех трех матчах на старте сезона. На то, что красно-белые одолеют попаданиям в створ «Рубин», котировка — 1.60. На пять и более точных ударов гостей предложено поставить за 2.31.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Спартака»:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0