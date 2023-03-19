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ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч КХЛ 19 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 19 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА и «Локомотива».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

19 марта ЦСКА и «Локомотив» проведут второй матч полуфинальной серии Западной конференции КХЛ. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME. Эфир стартует в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.04, что составляет примерно 48% вероятности. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за чуть большие 3.65 (25%).

Думаете, что команды не определят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3650 рублей.

В регулярном чемпионате соперники встречались друг с другом шесть раз — каждый добыл по три победы. Причем в основное время москвичи сломили ярославцев лишь однажды. Поставить на то, что «Локо» и в предстоящей встрече как минимум не уступит за три периода, можно за 1.75.

Вы можете выбрать победу любой из команд с учетом овертайма: триумф хозяев доступен за 1.58, гостей — за 2.37. «Локомотив» на прошлой стадии плей-офф оформил две победы в дополнительное время, ЦСКА — ни одной.

Также сразу доступны рынки на проход коллективов в следующий раунд. Выход ЦСКА в финал Западной конференции можно взять за 1.30, «Локомотива» — за 3.50. В прошлом сезоне клубы встречались на первой стадии плей-офф: армейцы уверенно выиграли 4:0.

Игроки ЦСКА в&nbsp;матче с &laquo;Северсталью&raquo;. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 19 марта 2023 года

В первой игре серии соперники подарили лишь две заброшенные шайбы — москвичи выиграли 2:0. Аналитики не ждут большого количества голов и от предстоящего матча: тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.31, ТМ 4.5 — в 1.61.

Поставить на наличие овертайма можно за 3.65, обратный рынок идет за 1.28. Из шести игр регулярки между ЦСКА и «Локо» три не решились в основное время.

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ЦСКА — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 19 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

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 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

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Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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Локомотив

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Торпедо М

 7 1 3
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