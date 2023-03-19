19 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится финал турнира категории 1000, в котором представительница Казахстана Елена Рыбакина сразится с белорусской Ариной Соболенко. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:0 в пользу второй ракетки мира из Минска.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Соболенко фаворитом матча за титул. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.63, что примерно 61% вероятности исхода. Успех Рыбакиной предложен за 2.35 (39%).

Ставка в 1000 рублей на триумф москвички в случае ее выигрыша принесет выплату в 2350 рублей, а чистая прибыль составит 1350 рублей.

Все четыре встречи между теннисистками получились очень упорными и закончились в трех сетах. На ТБ 2.5 партии в предстоящей игре котировка — 2.25, на ТМ 2.5 — 1.60.

При этом Соболенко каждый раз побеждала 2:1. Такой результат можно взять за 4.00, 2:0 в пользу Арины — за 2.36. Зеркальные условия на Рыбакину предложены за 5.20 и 3.70 соответственно.

ТБ 21.5 гейма идет за 21.5, ТМ 21.5 — за 2.16.

Рыбакина на пути к финалу прошла не кого-нибудь, а саму Игу Свентек. На выигрыш Еленой хотя бы одной партии коэффициент — 1.55.

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Арина Соболенко

Теннисистки уже встречались в этом сезоне в финале Australian Open и выдали фантастический трехсетовый поединок, который завершился победой Соболенко. В том матче белоруска отыгралась с 0-1 по сетам. Этот успех стал для Арины четвертым в четырех встречах с Рыбакиной, но стоит отметить, что минчанка никогда не побеждала москвичку всухую — каждое противостояние у них получается упорным.

В Индиан-Уэллсе девушки показывают шикарный теннис. Рыбакина в пяти матчах отдала всего один сет (Муховой), а в полуфинале разгромила первую ракетку мира Игу Свентек (6:2, 6:2). Елена доминировала всю игру: наколотила семь эйсов (против одного у соперницы), выиграла 82% очков на первой подаче и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов.

Арина тоже хороша, но не так стабильна, как Ига. И если Рыбакиной удастся удержать свой теннис на уровне того, что она показала в 1/2, ей будет по силам взять реванш у соперницы из Беларуси. При этом коэффициенты позволяют подстраховать Елену и взять ее успех с форой по геймам.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой (+3.5) гейма за 1.71.