Елена Рыбакина — Арина Соболенко: москвичка возьмет реванш за поражение в финале Australian Open
19 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится финал турнира категории 1000, в котором представительница Казахстана Елена Рыбакина сразится с белорусской Ариной Соболенко. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:0 в пользу второй ракетки мира из Минска.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Соболенко фаворитом матча за титул. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.63, что примерно 61% вероятности исхода. Успех Рыбакиной предложен за 2.35 (39%).
Ставка в 1000 рублей на триумф москвички в случае ее выигрыша принесет выплату в 2350 рублей, а чистая прибыль составит 1350 рублей.
Все четыре встречи между теннисистками получились очень упорными и закончились в трех сетах. На ТБ 2.5 партии в предстоящей игре котировка — 2.25, на ТМ 2.5 — 1.60.
При этом Соболенко каждый раз побеждала 2:1. Такой результат можно взять за 4.00, 2:0 в пользу Арины — за 2.36. Зеркальные условия на Рыбакину предложены за 5.20 и 3.70 соответственно.
ТБ 21.5 гейма идет за 21.5, ТМ 21.5 — за 2.16.
Рыбакина на пути к финалу прошла не кого-нибудь, а саму Игу Свентек. На выигрыш Еленой хотя бы одной партии коэффициент — 1.55.
Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Арина Соболенко
Теннисистки уже встречались в этом сезоне в финале Australian Open и выдали фантастический трехсетовый поединок, который завершился победой Соболенко. В том матче белоруска отыгралась с 0-1 по сетам. Этот успех стал для Арины четвертым в четырех встречах с Рыбакиной, но стоит отметить, что минчанка никогда не побеждала москвичку всухую — каждое противостояние у них получается упорным.
В Индиан-Уэллсе девушки показывают шикарный теннис. Рыбакина в пяти матчах отдала всего один сет (Муховой), а в полуфинале разгромила первую ракетку мира Игу Свентек (6:2, 6:2). Елена доминировала всю игру: наколотила семь эйсов (против одного у соперницы), выиграла 82% очков на первой подаче и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов.
Арина тоже хороша, но не так стабильна, как Ига. И если Рыбакиной удастся удержать свой теннис на уровне того, что она показала в 1/2, ей будет по силам взять реванш у соперницы из Беларуси. При этом коэффициенты позволяют подстраховать Елену и взять ее успех с форой по геймам.
Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой (+3.5) гейма за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3